Declaró la mujer que mató a su pareja en Parque Barón: "Me estaba pegando y me defendí"

La mujer detenida por el homicidio en Parque Barón fue indagada por la UFI 9 de Lomas de Zamora .

Declaró la mujer de 35 años detenida el domingo pasado por el crimen de su pareja, un hombre asesinado de al menos una puñalada dentro de una vivienda de Parque Barón : en su indagatoria , sostuvo la versión inicial que dio a la Policía.

"Me estaba pegando y me defendí", expresó la imputada, que confesó la autoría del hecho al momento de ser indagada en la UFI 9 de Lomas de Zamora . Sin embargo, reiteró que habría actuado en defensa propia, indicaron fuentes judiciales a La Unión .

INVESTIGACIÓN La declaración del detenido por el crimen de un joven en Lomas: ¿qué dijo?

JUSTICIA Fiorito: investigan las amenazas a la familia de un joven asesinado a puñaladas

Luego de la declaración indagatoria de la acusada, identificada como Jazmín L.R. , se espera la realización de pericias que serán claves en la investigación por el asesinato de Juan Maximiliano Molina (40).

De acuerdo a su relato, la víctima se encontraba en estado de ebriedad, y la habría agredido tanto verbal como físicamente, obligándola a tomar un cuchillo de cocina para repeler el ataque. Por esa razón, será determinante la autopsia toxicológica del cuerpo de Molina.

ELA_9772 El homicidio fue reportado el domingo pasado en Parque Barón.

2

Según indicaron a este medio, la mujer sigue tras las rejas, a la espera de conocer el resultado de las tareas ordenadas por la fiscalía. Las mismas buscan establecer si se trató de un "homicidio simple", y si existió algún atenuante, tal como sostuvo la mujer.

Homicidio en Parque Barón

El violento episodio ocurrió esta madrugada en una casa ubicada en la calle Alfonsina Storni al 2300, cerca del cruce con Camino Presidente Juan Domingo Perón -ex Camino Negro-. La Policía llegó tras el llamado de una vecina que había escuchado a una pareja discutir a los gritos.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre de 40 años sin vida en el pasillo de ingreso a la vivienda. Junto a él estaba su novia, una mujer de 35 años, quien confesó haberlo matado.