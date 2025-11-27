Parque Barón: la mujer que mató a su pareja y confesó, ahora pide la excarcelación

La mujer de 35 años que está detenida por el asesinato de Juan Maximiliano Molina , ocurrido el domingo pasado en Parque Barón , pidió la excarcelación , tras confesar durante su declaración indagatoria que mató a su pareja, pero que fue para defenderse de una agresión previa.

Fuentes judiciales indicaron a La Unión que mientras permanece tras las rejas, la defensa de la imputada solicitó al juez de Grantías 1 de Lomas de Zamora , Jorge López , que esta sea liberada mientras continúa la investigación por el crimen a puñaladas reportado días atrás.

La acusada, identificada como Jazmín L.R., podría ser liberada en las próximas horas, en caso de un fallo favorable. Para eso será fundamental comprobar su versión de que habría actuado en defensa propia. De ello dependerán las pericias .

Según informaron a este medio, en primer lugar se espera el informe de la autopsia . Posteriormente, se dará paso a las pericias complementarias de la causa, consideradas claves para la UFI 9 de Lomas.

El crimen de Juan Maximiliano Molina

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 23 de noviembre pasado en una casa ubicada en la calle Alfonsina Storni al 2300, cerca del cruce con Camino Presidente Juan Domingo Perón (ex Camino Negro). La Policía llegó tras el llamado de una vecina que había escuchado a una pareja discutir a los gritos.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre de 40 años sin vida en el pasillo de ingreso a la vivienda. Junto a él estaba su novia, una mujer de 35 años, quien confesó haberlo matado. Sin embargo, aseguró que lo hizo para defenderse de una agresión.