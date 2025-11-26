Crimen en Parque Barón: las pericias que podrían dar un giro en el caso del hombre asesinado por su pareja

La mujer detenida por el crimen de Juan Maximiliano Molina , asesinado en Parque Barón .

La mujer de 35 años que confesó la autoría del crimen de Juan Maximiliano Molina , el hombre asesinado en Parque Barón , sigue detenida a la espera de los resultados de las pericias , que van a ser claves para definir su futuro procesal, y que podrían dar un giro en la causa, en caso de comprobarse su versión.

Durante su declaración indagatoria , la acusada reconoció que mató a la víctima , pero alegó que lo hizo para repeler un ataque de la víctima, quien la había agredido en estado de ebriedad.

Tras escuchar el descargo de la imputada, identificada como Jazmín L.R. ahora la UFI 9 de Lomas de Zamora espera el informe de la autopsia y el análisis toxicológico para determinar la mecánica de las lesiones en el cuerpo de Molina, y el estado de ambas personas al momento del suceso.

Además, otro punto fundamental en la investigación es saber si había antecedentes de violencia de género en la pareja. En caso de existir, tomaría fuerza la figura legal de la legítima defensa en este tipo de casos.

policia parque baron El crimen ocurrido en jurisdicción de Parque Barón fue reportado el domingo pasado a la madrugada.

El crimen de Juan Maximiliano Molina

El violento episodio ocurrió esta madrugada en una casa ubicada en la calle Alfonsina Storni al 2300, cerca del cruce con Camino Presidente Juan Domingo Perón (ex Camino Negro). La Policía llegó tras el llamado de una vecina que había escuchado a una pareja discutir a los gritos.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre de 40 años sin vida en el pasillo de ingreso a la vivienda. Junto a él estaba su novia, una mujer de 35 años, quien confesó haberlo matado. Sin embargo, aseguró que lo hizo para defenderse de una agresión.