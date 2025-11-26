Lomas de Zamora: condenaron a dos jóvenes por un crimen, pero no irán presos

La Justicia de Lomas de Zamora condenó a dos jóvenes a dos años de prisión condicional por haber participado del brutal homicidio de Ezequiel Dante Mariano Leiva , asesinado a tiros en la localidad de Ingeniero Budge en septiembre de 2022.

Gustavo Alejandro Mariano y Gonzalo Ezequiel Páez estaban imputados por haber acompañado al asesino de Dante el día del crimen. Transitaron gran parte del proceso en libertad, acusados por el delito de “encubrimiento agravado” .

A tres años del crimen, el Juzgado Correccional Nº4 de Lomas de Zamora condenó a los dos jóvenes a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional , más el cumplimiento de ciertas reglas de conducta por el lapso de tres años.

Esto quiere decir que los acusados no irán a la cárcel, a menos que desobedezcan algunas de las medidas impuestas por el juez.

Esperan el juicio al principal acusado

detenido crimen dante mariano leiva El presunto asesino de Dante, al momento de su detención.

Tras estas condenas, queda por juzgar al tercer imputado, Lorenzo Federico Cáceres, señalado como el autor del disparo que mató a Dante en septiembre de 2022. En consecuencia, su acusación es más grave: enfrentará cargos por “homicidio agravado”.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº8 de Lomas de Zamora será el encargado de juzgarlo. Por el momento, no hay fecha definida para el juicio. Es posible que se realice en 2026.

Cáceres estuvo prófugo desde el momento del crimen hasta que lo detuvieron en marzo de 2024 en Guernica, durante un operativo en el que se secuestraron drogas, armas y dinero en efectivo.

El homicidio de Dante Mariano Leiva

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, Ezequiel Dante Mariano Leiva conversaba dentro de un auto con una amiga en la calle Azamor al 2300, cuando Lorenzo Cáceres se acercó en un Volkswagen Golf y le disparó en la cabeza. En el auto estaban también Gustavo Mariano y Gonzalo Páez.

Los investigadores descartaron que el asesinato haya sido cometido en el marco de un intento de robo. Confirmaron que la víctima conocía a su agresor y que habrían tenido una disputa previa.

Otra de las sospechas es que el móvil habría sido una fuerte discusión que mantuvieron ambos, unas horas previas, en una fiesta, en la localidad de Villa Celina. "Ya te voy a agarrar en el barrio", lo habría amenazado el autor del asesinato.