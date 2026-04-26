Expulsión y escándalo: el ex Lanús y Boca Esteban Andrada le pegó una trompada a un rival

Una absoluta locura se vivió en la jornada de este domingo en LaLiga de España, donde el ex Lanús Esteban Andrada protagonizó un escándalo en el fútbol de ascenso español que rápidamente dio la vuelta al mundo. En un partido que finalizó con derrota por 1 a 0 de su equipo, el Real Zaragoza, en su visita a Huesca.

El ex arquero de Lanús y Boca se descontroló a un minuto del final del partido, cuando todo comenzó con un empujón sorpresivo al capitán del equipo rival Jorge Pulido. Ese fue el inicio de una secuencia injustificable, ya que el uno se volvió loco al recibir la tarjeta roja por doble amarilla y salió disparado en busca de su adversario. Nadie presagiaba lo que terminaría sucediendo en un partido correspondiente a la segunda división del fútbol español. Una "final" por la permanencia.

Escándalo. El Turu, ayudante de Pellegrino, fue denunciado por un casino de Las Vegas

Paso en falso. La bronca de Sasha Marcich por el mal partido de Lanús

A partir de ese instante, pasó lo peor. Andrada le propinó una brutal trompada a Pulido, propio de un knockout, lo cual desató un escándalo en el campo de juego. Todo se desmadró, sus compañeros intentaron detenerlo, pero el ex Lanús estaba totalmente fuera de sí. La agresión del arquero no hizo más que encender la mecha de una batalla campal entre ambos planteles, detonando un clima de alta tensión que ya envolvía a este duelo crucial para no descender a la tercera división del fútbol de España.

Las imágenes del impacto no tardaron en viralizarse y generaron el repudio en toda España y una ola de indignación, donde piden una sanción ejemplar para el argentino.

Embed Esteban Andrada, ex arquero de Boca y Lanús, se volvió loco y le metió UNA PIÑA a la carrera al capitán del Huesca pic.twitter.com/h8j4OMZNyA — PaseClave (@paseclave__) April 26, 2026

La sanción que podría recibir Esteban Andrada

Más allá de la imagen impactante, lo que ahora viene puede ser aún más duro para Andrada. Según medios españoles, la sanción que se evalúa ante su repudiable accionar podría ser de tintes históricos.

De hecho, la reacción del arquero generó un repudio semejante que hasta desde su propio equipo, en la voz del capitán de Zaragoza, Francho Serrano, salieron a pedir perdón en nombre del club: "No sé qué ha pasado. Tengo que pedir disculpas. El Real Zaragoza no representa esto. Estamos dolidos por la derrota".

Desde el punto de vista disciplinario, Andrada se expone a una sanción severa. La pena podría ir de 4 a 12 fechas de suspensión en base al artículo 103 del reglamento, que castiga las agresiones sin lesión cuando el juego está detenido.