Qué necesita Lanús para terminar entre los cuatro primeros de su zona en el Torneo Apertura

A pesar del empate del viernes ante Central Córdoba, Lanús se aseguró un lugar en los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional y en la última fecha buscará terminar dentro de los cuatro primeros para definir el cruce de octavos de final en la Fortaleza de Guidi y Cabrero.

La derrota de Independiente fue determinante para que el Granate asegure su clasificación con una fecha de antelación, justamente a días de lo que será su cruce ante Liga de Quito por la fecha 3 de la Copa Libertadores, a pesar de no haber podido ganar su partido ante el Ferroviario por la fecha 16 , en el que tuvo las mejores chances y hasta erró un penal.

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Con la inesperada derrota del Rojo ante Deportivo Riestra aclaró el panorama para los dirigidos por Mauricio Pellegrino . Esto se debe a que, en la última fecha se medirá con San Lorenzo (el viernes le ganó a Platense), y uno de los quedará abajo de Lanús, más allá que puede ser superado por Unión e Instituto en caso de que ganen sus últimos dos partidos.

Los números están así al terminar la jornada del sábado de la fecha 16: Lanús ocupa el quinto lugar con 23 puntos, es seguido por San Lorenzo con 22 e Independiente con 21. Más abajo están Unión (19), que el lunes visita a Vélez, e Instituto (17), que este domingo visita a Newell's. Defensa y Justicia, con 19, aparece en el medio entre los santafecinos y los cordobeses, pero ya perdió con Boca y no puede alcanzar al Granate.

¿Lanús puede terminar dentro de los primeros cuatro?

El rival en esta pelea es Talleres de Córdoba y se le podría sumar Vélez si pierde con Unión en el encuentro del lunes en Liniers, aunque con un punto de seis se asegurarían el tercer puesto. Por eso, el mano a mano, es con los cordobeses por el cuarto lugar.

lanus-central-cordoba Lanús complicó sus chances con el empate ante Central Córdoba.

El empate de la "T" contra Estudiantes de este sábado le permite a Lanús para mantener la ilusión del cuarto puesto hasta la última jornada, ya que se mantuvo la diferencia de dos puntos. Sin embargo, no es tarde sencilla: el Granate (23) necesita ganar su partido ante Deportivo Riestra y espera que el equipo de Carlos Tevez (25) pierda o empate con Unión. Si ambos terminan con 26, se definirá por diferencia de gol el cuarto lugar.

En tanto, si Lanús pierde con el Malevo podría descender algunas posiciones, ya que el que gane el partido entre San Lorenzo e Independiente lo superaría, y también lo podría hacer Unión si sumar los seis puntos que le quedan. Por eso, en la última fecha, Lanús también se juega cosas importante.