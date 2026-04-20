Un desconocido Lanús perdió frente a Gimnasia de Mendoza

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Dura derrota de Lanús

Lanús no tuvo una buena noche en Mendoza, donde perdió por 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima. El Granate quedó 5º en la zona A del Torneo Apertura y todavía no aseguró su clasificación, por lo que las próximas dos fechas serán clave para ir en búsqueda del título.

El Granate está lejos del nivel que lo llevó a conquistar el continente, pero como puede sigue dando batalla. Le cuesta a Mauricio Pellegrino encontrar un equipo confiable. No estuvo a la altura ante un rival que con agresividad se lo llevó por delante.

Con mucha presión y cerrando espacios, el elenco de Darío Franco fue el que más intentó, aunque no pesó mucho en el área. Con Facundo Lencioni, Esteban Fernández e Ignacio Sabatini, el Lobo fue creciendo en el campo, llevando a Lanús contra su arco.

Sepúlveda, Lanús Matías Sepúlveda, de irregular andar en Lanús.

En el complemento el partido se rompió con el gol. Pase de Facundo Lencioni que aprovechó Agustín Módica para definir de punta luego de un resbalón de José Canale.

Lejos de atrincherarse contra su arco, Gimnasia de Mendoza cuidó el resultado en campo ajeno. Con los ingresos de Marcelino Moreno, Ramiro Carrera, Dylan Aquino y Eduardo Salvio, Lanús se asemejó, en nombres, a los últimos partidos. En el juego, la nada misma, un montón de jugadores corriendo detrás de la pelota.

Muy poco de Lanús en tierras cuyanas. Todavía le falta desde lo físico y futbolístico a Marcelino Moreno, su as. Pero, de todos modos, deberá ingeniárselas para dar todo en los dos partidos finales si es que quiere seguir con vida en el Torneo Apertura.