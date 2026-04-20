martes 21 de abril de 2026
Escribinos
20 de abril de 2026
en vivo Se derrumbó.

Un desconocido Lanús perdió frente a Gimnasia de Mendoza

Lanús jugó un flojo partido y ahora buscará la clasificación en las dos fechas finales. Agustín Módica marcó el 1-0 del Pituco, que fue superior.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Lanús iguala en cero en Mendoza.

Lanús iguala en cero en Mendoza.

Lanús iguala en cero en Mendoza.

Lanús iguala en cero en Mendoza.

EN VIVO

Live Blog Post

Dura derrota de Lanús

Lanús no tuvo una buena noche en Mendoza, donde perdió por 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima. El Granate quedó 5º en la zona A del Torneo Apertura y todavía no aseguró su clasificación, por lo que las próximas dos fechas serán clave para ir en búsqueda del título.

El Granate está lejos del nivel que lo llevó a conquistar el continente, pero como puede sigue dando batalla. Le cuesta a Mauricio Pellegrino encontrar un equipo confiable. No estuvo a la altura ante un rival que con agresividad se lo llevó por delante.

Con mucha presión y cerrando espacios, el elenco de Darío Franco fue el que más intentó, aunque no pesó mucho en el área. Con Facundo Lencioni, Esteban Fernández e Ignacio Sabatini, el Lobo fue creciendo en el campo, llevando a Lanús contra su arco.

Sepúlveda, Lanús
Matías Sepúlveda, de irregular andar en Lanús.

Matías Sepúlveda, de irregular andar en Lanús.

En el complemento el partido se rompió con el gol. Pase de Facundo Lencioni que aprovechó Agustín Módica para definir de punta luego de un resbalón de José Canale.

Lejos de atrincherarse contra su arco, Gimnasia de Mendoza cuidó el resultado en campo ajeno. Con los ingresos de Marcelino Moreno, Ramiro Carrera, Dylan Aquino y Eduardo Salvio, Lanús se asemejó, en nombres, a los últimos partidos. En el juego, la nada misma, un montón de jugadores corriendo detrás de la pelota.

Muy poco de Lanús en tierras cuyanas. Todavía le falta desde lo físico y futbolístico a Marcelino Moreno, su as. Pero, de todos modos, deberá ingeniárselas para dar todo en los dos partidos finales si es que quiere seguir con vida en el Torneo Apertura.

Live Blog Post

Finalizó el partido

Derrota preocupante de Lanús, que perdió merecidamente ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 1-0.

Live Blog Post

Losada evitó el segundo

Gran contra de Ignacio Sabatini que dejó de cara al gol a Facundo Lencioni, que no pudo con el achique del arquero.

Live Blog Post

Lanús acarició el empate

Centro de Marcelino Moreno que se desvió, cabeceó Eduardo Salvio y la pelota pegó en el travesaño.

Live Blog Post

Pellegrino mueve el banco

Con el resultado en contra, a la cancha Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Dylan Aquino.

Live Blog Post

¡GOL DE GIMNASIA DE MENDOZA!

A los ocho minutos. La filtró Facundo Lencioni, resbaló José Canale y definió de punta Agustín Módica.

Embed
Live Blog Post

Comenzó el segundo tiempo

Lanús y Gimnasia y Esgrima de Mendoza juegan los 45 minutos finales.

Live Blog Post

Final del primer tiempo

En el estadio Víctor Legrotaglie, Lanús iguala sin goles con Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Gimnasia de Mendoza vs. lanus, Guidara
Tomás Guidara cae ante la marca.

Tomás Guidara cae ante la marca.

Live Blog Post

Lanús llegó con los centrales

La peinó José Canale para el frentazo de Ronaldo Dejesús apenas arriba.

Live Blog Post

Gimnasia avisó por arriba

Blas Armoa apliçó el cabezazo que pasó cerca del palo derecho.

Live Blog Post

Lanús no hace pie

Al Granate le cuesta asociarse, pierde el mediocampo y Gimnasia lo incomoda presionando en todos los sectores.

Live Blog Post

Los dos se estudian

En los primeros minutos reina la paridad en Mendoza, ninguno asume el protagonismo.

Live Blog Post

Comenzó el partido

Lanús, respaldado por dos importantes triunfos, se presenta en Mendoza, donde enfrenta a Gimnasia y Esgrima, por la 15º fecha de la zona A del Torneo Apertura. El Granate necesita de un buen resultado para ir asegurando la clasificación.

Live Blog Post

Formaciones de Gimnasia de Mendoza y Lanús

Gimnasia y Esgrima de Mendoza: César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Franco Saavedra; Fermín Antonini y Esteban Fernández; Ignacio Sabatini, Brian Andrada y Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Ronaldo Dejesús, José Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Felipe Peña Biafore; Lucas Besozzi, Franco Watson y Matías Sepúlveda; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Embed

Árbitro: Felipe Viola. Estadio: Víctor Legrotaglie. TV: ESPN Premium.

Temas

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

Gustavo Pardi en Parque Lezama, con Luis Bandoni y Eduardo Blanco. 
Al maestro con cariño.

El lomense Gustavo Pardi recordó a Brandoni: "Cada función con él era una fiesta"

Por  Edgardo Solano