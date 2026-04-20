Un desconocido Lanús perdió frente a Gimnasia de Mendoza

Dura derrota de Lanús
Lanús no tuvo una buena noche en Mendoza, donde perdió por 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima. El Granate quedó 5º en la zona A del Torneo Apertura y todavía no aseguró su clasificación, por lo que las próximas dos fechas serán clave para ir en búsqueda del título.
El Granate está lejos del nivel que lo llevó a conquistar el continente, pero como puede sigue dando batalla. Le cuesta a Mauricio Pellegrino encontrar un equipo confiable. No estuvo a la altura ante un rival que con agresividad se lo llevó por delante.
Con mucha presión y cerrando espacios, el elenco de Darío Franco fue el que más intentó, aunque no pesó mucho en el área. Con Facundo Lencioni, Esteban Fernández e Ignacio Sabatini, el Lobo fue creciendo en el campo, llevando a Lanús contra su arco.
En el complemento el partido se rompió con el gol. Pase de Facundo Lencioni que aprovechó Agustín Módica para definir de punta luego de un resbalón de José Canale.
Lejos de atrincherarse contra su arco, Gimnasia de Mendoza cuidó el resultado en campo ajeno. Con los ingresos de Marcelino Moreno, Ramiro Carrera, Dylan Aquino y Eduardo Salvio, Lanús se asemejó, en nombres, a los últimos partidos. En el juego, la nada misma, un montón de jugadores corriendo detrás de la pelota.
Muy poco de Lanús en tierras cuyanas. Todavía le falta desde lo físico y futbolístico a Marcelino Moreno, su as. Pero, de todos modos, deberá ingeniárselas para dar todo en los dos partidos finales si es que quiere seguir con vida en el Torneo Apertura.
Finalizó el partido
Derrota preocupante de Lanús, que perdió merecidamente ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 1-0.
Losada evitó el segundo
Gran contra de Ignacio Sabatini que dejó de cara al gol a Facundo Lencioni, que no pudo con el achique del arquero.
Lanús acarició el empate
Centro de Marcelino Moreno que se desvió, cabeceó Eduardo Salvio y la pelota pegó en el travesaño.
Pellegrino mueve el banco
Con el resultado en contra, a la cancha Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Dylan Aquino.
¡GOL DE GIMNASIA DE MENDOZA!
A los ocho minutos. La filtró Facundo Lencioni, resbaló José Canale y definió de punta Agustín Módica.
EL GOL DE AGUSTÍN MÓDICA.GIMNASIA DE MENDOZA LE GANA 1-0 A LANÚS. pic.twitter.com/5yuwWNeF0e— JS (@juegosimple__) April 21, 2026
Comenzó el segundo tiempo
Lanús y Gimnasia y Esgrima de Mendoza juegan los 45 minutos finales.
Final del primer tiempo
En el estadio Víctor Legrotaglie, Lanús iguala sin goles con Gimnasia y Esgrima de Mendoza.
Lanús llegó con los centrales
La peinó José Canale para el frentazo de Ronaldo Dejesús apenas arriba.
Gimnasia avisó por arriba
Blas Armoa apliçó el cabezazo que pasó cerca del palo derecho.
Lanús no hace pie
Al Granate le cuesta asociarse, pierde el mediocampo y Gimnasia lo incomoda presionando en todos los sectores.
Los dos se estudian
En los primeros minutos reina la paridad en Mendoza, ninguno asume el protagonismo.
Comenzó el partido
Lanús, respaldado por dos importantes triunfos, se presenta en Mendoza, donde enfrenta a Gimnasia y Esgrima, por la 15º fecha de la zona A del Torneo Apertura. El Granate necesita de un buen resultado para ir asegurando la clasificación.
Formaciones de Gimnasia de Mendoza y Lanús
Gimnasia y Esgrima de Mendoza: César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Franco Saavedra; Fermín Antonini y Esteban Fernández; Ignacio Sabatini, Brian Andrada y Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Ronaldo Dejesús, José Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Felipe Peña Biafore; Lucas Besozzi, Franco Watson y Matías Sepúlveda; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Árbitro: Felipe Viola. Estadio: Víctor Legrotaglie. TV: ESPN Premium.