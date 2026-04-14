El valor del triunfo de Lanús ante Banfield, según José Canale

Lanús volvió a ganar un clásico en su estadio después de 7 años y celebró tres puntos importantes ante Banfield en la Fortaleza de Guidi y Cabrero, en uno de los partidos válidos por la fecha 14 del Torneo Apertura .

Estos tres puntos le permitieron afianzarse en zona de clasificación a los playoffs y a su vez cortar una racha de dos partidos sin poder ganar en el certamen local.

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Por eso, luego del encuentro, el defensor José Canale destacó el valor que tuvo el triunfo ante el Taladro , más allá de lo que significa la rivalidad barrial entre ambas instituciones.

“Es una victoria muy importante para nosotros, es un envión anímico muy grande de cara a lo que viene y lo estamos disfrutando mucho”, remarcó el zaguero central paraguayo ante la pregunta de Diario La Unión .

Y en ese sentido, agregó: “Este resultado nos permite afianzarnos en zona de clasificación, con el plus obviamente de que es un clásico, pero sabiendo que todos los partidos son importantes en esta recta final del torneo”.

Yoshan Valois, Lanús Lanús le ganó a Banfield con gol de Valois.

Con este triunfo, Lanús llegó a los 22 puntos en la zona A y le sacó cuatro de diferencia a San Lorenzo, quien ocupa el noveno puesto, con solo nueve unidades en juego.

“No somos candidatos”

A pesar de eso, Canale mantiene los pies sobre la tierra, no se enloquece y fue muy claro para afirmar que no le gusta que ponga a Lanús como candidato al título.

“Nosotros no nos consideremos candidatos, hay que dejar eso de lado. Nosotros tenemos que ir partido a partido, sabiendo que todos los encuentros son una final”, recalcó.