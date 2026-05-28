viernes 29 de mayo de 2026
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28 de mayo de 2026
En Lomas.

Temperley le ganó a Los Andes y se quedó con el clásico de Reserva

En el estadio Eduardo Gallardón, los chicos del "Gasolero" se impusieron por 2 a 1 en uno de los partidos válidos por la fecha 6 de la Primera Nacional.

Los chicos de Temperley no quisieron ser menos.

Los chicos de Temperley no quisieron ser menos.

Con goles de Román Quiroga y Román Albornoz, los dirigidos por Guillermo De Lucca consiguieron un valioso triunfo de visitante y mantuvieron su invicto en la temporada, con tres victorias y tres empate. Con este resultado, llegaron a las 12 unidades y se prenden en la pelea de arriba.

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Los Andes, por su parte, no pudo revalidar el buen triunfo que obtuvo la semana pasada ante Talleres de Escalada, de visitante, y tampoco pudo escalar al primer puesto del torneo, ya que necesitaba una victoria para igualar la línea de Chacarita. A pesar de este resultado en el clásico, el torneo del equipo de Juan Tarruella es más que positivo: suma 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas.

Temperley acertó en el final y le ganó a Los Andes

La paridad que marcan sus números en esta temporada se reflejó en el campo de juego. Ninguno de los dos logró imponer condiciones y el desarrollo fue bastante parejo, aunque la contundencia del "Gasolero" terminó de inclinar la balanza a su favor.

reserva temperley
Los pibes de Temperley ganaron en Lomas.

Los pibes de Temperley ganaron en Lomas.

El equipo de "Willy" De Lucca fue el pegó primero. Lo hizo por intermedio de Román Quiroga, quien a los 18 minutos del primer tiempo capturó un rebote de Marko Brey tras un remate de Gonzalo Vallejos y definió sin resistencia para el 1 a 0.

El gol le dio tranquilidad al Gasolero, pero el local no se dio por vencido y fue en busca del empate, especialmente en el complemento, donde lo acorraló contra su valla. Y el premio para el conjunto de Lomas de Zamora llegó a los 29 minutos del complemento con un buen cabezazo de Germán Ibarra luego de un córner desde la derecha.

Sin embargo, cuando el partido se encaminaba a favor del "Milrayitas" y a cuatro minutos del final, Temperley armó una buena jugada, similar a lo que fue el gol de Fernando Brandán hace dos meses atrás y en el mismo arco, y se quedó con el triunfo gracias al gol de cabeza de Román Albornoz.

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