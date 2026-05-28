Temperley le ganó a Los Andes y se quedó con el clásico de Reserva

Los chicos de Temperley no quisieron ser menos que el primer equipo celeste, que también celebró en Lomas , y este jueves se quedaron con el clásico de Reserva al imponerse por 2 a 1 ante sus pares de Los Andes en el estadio Eduardo Gallardón por la fecha 6 del campeonato de la Primera Nacional .

Con goles de Román Quiroga y Román Albornoz , los dirigidos por Guillermo De Lucca consiguieron un valioso triunfo de visitante y mantuvieron su invicto en la temporada, con tres victorias y tres empate. Con este resultado, llegaron a las 12 unidades y se prenden en la pelea de arriba.

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Los Andes , por su parte, no pudo revalidar el buen triunfo que obtuvo la semana pasada ante Talleres de Escalada, de visitante, y tampoco pudo escalar al primer puesto del torneo, ya que necesitaba una victoria para igualar la línea de Chacarita. A pesar de este resultado en el clásico, el torneo del equipo de Juan Tarruella es más que positivo: suma 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas.

La paridad que marcan sus números en esta temporada se reflejó en el campo de juego. Ninguno de los dos logró imponer condiciones y el desarrollo fue bastante parejo, aunque la contundencia del "Gasolero" terminó de inclinar la balanza a su favor .

reserva temperley Los pibes de Temperley ganaron en Lomas.

El equipo de "Willy" De Lucca fue el pegó primero. Lo hizo por intermedio de Román Quiroga, quien a los 18 minutos del primer tiempo capturó un rebote de Marko Brey tras un remate de Gonzalo Vallejos y definió sin resistencia para el 1 a 0.

El gol le dio tranquilidad al Gasolero, pero el local no se dio por vencido y fue en busca del empate, especialmente en el complemento, donde lo acorraló contra su valla. Y el premio para el conjunto de Lomas de Zamora llegó a los 29 minutos del complemento con un buen cabezazo de Germán Ibarra luego de un córner desde la derecha.

Sin embargo, cuando el partido se encaminaba a favor del "Milrayitas" y a cuatro minutos del final, Temperley armó una buena jugada, similar a lo que fue el gol de Fernando Brandán hace dos meses atrás y en el mismo arco, y se quedó con el triunfo gracias al gol de cabeza de Román Albornoz.