El increíble empate de Temperley, algo "difícil de explicar" para Nicolás Domingo

El entrenador Nicolás Domingo analizó el empate entre Temperley y Nueva Chicago por la fecha 15 de la Primera Nacional y remarcó que “es difícil de explicar” este resultado, teniendo en cuenta que el “Torito” alcanzó la igualdad en la última jugada tras ser superado por el “Gasolero” durante todo el encuentro.

“ Es muy difícil explicar por qué no ganamos . Si tengo que ser honesto, es porque no hicimos un gol más que el rival o porque ellos hicieron la misma cantidad que nosotros”, señaló, con algo de desazón, después de un partido en el que su equipo había jugado bien y merecía la victoria.

“Nosotros vinimos a hacernos dueños del partido, a generar situaciones y convertir. Trabajamos la pelota parada y casi lo abrimos por esa vía. Por eso digo que hicimos los méritos, pero a veces no alcanza . Ahora no queda otra que seguir insistiendo”, continuó el DT de Temperley.

A pesar del empate agónico y que no pudo cortar la racha sin triunfos , Domingo terminó conforme con la producción del equipo. “La verdad que hicimos un gran partido y merecimos ganar, pero bueno… Acá se gana con goles, y nosotros no pudimos hacer uno más que el rival”, subrayó.

temperley-chicago Temperley mereció ganarle a Nueva Chicago.

En esa línea, el DT agregó: “Veníamos de dos derrotas consecutivas y otra vez llevamos el peso del partido. Por eso digo que es muy difícil de explicar por qué no ganamos. Si le tengo que buscar una explicación, creo que es porque no lo pudimos cerrar o porque no hicimos un gol más que el rival o quizá nos faltó defender los últimos 10 segundos que restaban”.

La mala racha de Temperley: lleva ocho sin ganar

El "Celeste" no pudo cortar la mala racha en Mataderos a pesar de haber merecido el triunfo y regresó al estadio Alfredo Beranger sabiendo que ahora son 8 los partidos que acumula sin poder ganar, en los que sumó 6 puntos de los últimos 24 en juego.

Más allá de lo que dicen los fríos números, Domingo intenta analizar más en profundidad este momento y señaló que en varios partidos de esta seguidilla mereció mejor suerte. Sin embargo, tiene en claro que deben seguir mejorando en el funcionamiento.

“Hoy (por el sábado) hicimos un gran partido, con Almagro también hicimos un gran partido y con Colegiales podríamos haber ganado, pero quedarme con eso será fácil. Hay que hacernos cargo, reconocer que nos falta un poco más y seguir trabajando. Otra no queda”, concluyó.