Se cayó el pase de Tiziano Perrotta de Banfield a Defensa y Justicia

Se cayó el pase de Tiziano Perrotta a Defensa y Justicia y por ahora sigue en Banfield.

Cuando todo parecía indicar que el delantero Tiziano Perrotta dejaría Banfield para convertirse en nuevo futbolista de Defensa y Justicia , diferencias económicas de último momento hicieron caer la operación. Por el momento, el juvenil continuará en el Taladro con vistas al segundo semestre.

En los últimos días se intentó destrabar la negociación, ya que a Defensa y Justicia le interesa contar con Tiziano Perrotta y al Taladro le urge la entrada de dinero. Sin embargo, las gestiones que encabezó Christian Bragarnik quedaron sin efecto y el pase se cayó.

Insólito. La anécdota que une a un futbolista de Estados Unidos con un Banfield-Vélez

En pleno Mundial 2026 , Matías Mariotto aceleró la venta del oriundo de 9 de Julio al empresario futbolístico, con la intención de que este lo coloque en el club de Florencio Varela, al que lo une una relación de años.

Por el momento, el jugador se quedará entrenando bajo las órdenes de Pedro Troglio con miras al próximo Torneo Clausura de la Liga Profesional y la Copa Argentina , donde afrontará los octavos de final.

Las negociaciones se cayeron abruptamente al no alcanzarse un acuerdo de detalles finales de la operación, tanto con Banfield como con el futbolista de 19 años, una de las figuras del Taladro en el primer semestre del año.

Banfield posee el 80% de los derechos económicos del delantero de 19 años. El restante 20% pertenece a la Academia Javier Mascherano.

La intención de la dirigencia de Banfield era vencer el 60% del pase (alrededor de US$2 millones en un solo pago), conservando el 20% de los derechos económicos para una futura transferencia.

Cómo viene el mercado de pases

¿Es una buena noticia para Banfield? Por un lado, el club necesita vender para el levantamiento de las inhibiciones y así poder reforzar el plantel para el resto de la temporada. Están avanzados Lautaro Cano (lateral izquierdo) y Tiago Caballero (delantero). E interesa también Jeremías Lucco (volante).

Por el otro, ante la salida de Mauro Méndez, el entrenador Pedro Troglio se quedó sin su otra carta goleadora, por lo que la continuidad de Tiziano Perrotta es clave en el ataque del Taladro.