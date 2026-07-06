El juvenil de Banfield Jeremías Acosta disfruta de su primera pretemporada

Jeremías Acosta, en su primera pretemporada con el plantel profesional de Banfield.

El plantel de Banfield comenzó una nueva semana de trabajo en el Campo de Deportes de Luis Guillón a las órdenes del entrenador Pedro Troglio, con vistas al próximo Torneo Clausura que arrancará después de la final del Mundial 2026.

Los trabajos arrancaron el 18 de junio, con un grupo que sufrió bajas y hasta el momento ninguna cara nueva, por lo menos hasta que la dirigencia levante las inhibiciones que pesan sobre el club para que lleguen los refuerzos.

Cronograma. Banfield y Lanús ya conocen el fixture de las primeras tres fechas del Torneo Clausura

El técnico decidió sumar a la pretemporada a dos futbolistas de la Reserva que dirige Mariano Valentini : los delanteros Jeremías Acosta e Isaías Gutiérrez .

Jeremías Acosta tiene 18 años, está en el club desde los siete, fue citado a los seleccionados argentinos juveniles y hoy cumple el sueño de estar trabajando con el plantel profesional del Taladro.

Jeremías Acosta sueña con ganarse un lugar en Banfield.

“La pretemporada está siendo muy intensa, el equipo la verdad que está trabajando muy bien, lo veo muy enfocado y con ganas de salir adelante”, afirmó el delantero en diálogo con el sitio oficial del club.

Tanto Acosta, como Gutiérrez, comparten los días con Marcos López, Mateo Mendizábal (desde este lunes entrena con la Selección Argentina Sub-17 en el predio de Ezeiza) y Valentín González, los otros pibes del Taladro promovidos.

“El grupo me recibió muy bien, es un grupo con personas muy buenas, así que contento y disfrutando al máximo”, destacó el delantero.

Ilusión de ganarse un lugar

Durante el Torneo Proyección Apertura 2026, Jeremías Acosta dijo presente en 13 partidos. Anotó siete goles: Godoy Cruz de Mendoza (más una asistencia), Lanús, Atlético Tucumán, Unión de Santa Fe, Sarmiento de Junín y Racing.

En la Reserva de Banfield marcó seis goles en 2026.

Sobre sus características de juego, el centrodelantero se definió como “un jugador rápido que va al choque y que le gusta hacer goles”. Y hablando de expectativas se ilusionó con “meter una buena pretemporada, tratar de ganarme un lugarcito y poder estar para el primer partido”.

En la ofensiva, Banfield perdió Mauro Méndez y está a punto de cerrar la venta de Tiziano Perrotta, por lo que Pedro Troglio cuenta con la experiencia de Bruno Sepúlveda y Federico Anselmo, ambos pieza de recambio en el primer semestre. La búsqueda de delanteros es uno de los objetivos del mercado de pases. Mientras tanto, dos juveniles preparan sus primeras armas.