El lomense Facundo Medina o el ex Banfield Nicolás Tagliafico: la duda de Lionel Scaloni

La Selección Argentina ingresa en la recta final de lo que será el choque de este viernes ante Cabo Verde en Miami. Los comandados por Lionel Scaloni realizaron el último entrenamiento en el predio Florida Blue de Inter de Miami, donde se mantiene la duda entre Facundo Medina y Nicolás Tagliafico.

Luego del último partido ante Jordania en Dallas, donde Nicolás Tagliafico fue titular, se especulaba con que el entrenador de la Selección Argentina le iba a devolver su lugar al ex Banfield, pero el buen rendimiento del lomense Facundo Medina ante Argelia y Austria sorprendió a propios y extraños por lo que parece que pica en punta para jugar de entrada ante los africanos.

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Además, entre las buenas noticias que dejó el último entrenamiento se encuentra la gran recuperación de Cristian "Cuti" Romero, quien trabajó con normalidad a la par del plantel y dejó atrás las molestias en la rodilla derecha que lo habían puesto en duda tras el partido ante Jordania. De no surgir inconvenientes, será titular en la zaga central junto a Lisandro Martínez.

En la ofensiva, Julián Álvarez evolucionó favorablemente en los últimos días, pero todo indica que Lautaro Martínez será quien juegue desde el comienzo para ser el acompañante de Lionel Messi en ataque. El delantero del Inter de Italia atraviesa un buen presente y se ganó la confianza del cuerpo técnico en los tres primeros partidos de la fase de grupos.

Facundo Medina, la revelación de Argentina en el Mundial 2026.

Por qué Facundo Medina le gana la pulseada a Nicolás Tagliafico

Sin dudas, Nicolás Tagliafico era el titular indiscutido por el lateral izquierdo antes del Mundial. Ante la baja de Marcos Acuña, el ex defensor de Banfield tenía el puesto garantizado. Sin embargo, la lesión del actual jugador del Lyon de Francia despertó las dudas del cuerpo técnico en la previa al choque ante Argelia en el debut.

Con Facundo Medina y Lisandro Martínez como alternativas, el cuerpo técnico comenzó con los ensayos en los entrenamientos y el defensor del Olympique de Marsella fue quien terminó ganando la pulseada. Luego de que Nicolás Tagliafico sufriera la sobrecarga en el sóleo de su pierna izquierda, para Medina la oportunidad encajó a la perfección y no la desaprovechó.

Nicolás Tagliafico parece haber perdido el puesto en la Selección Argentina.

Cuál sería la formación que se perfila de Argentina para enfrentar a Cabo Verde

Como tantas otras veces, parece que Lionel Scaloni aprovechará el momento, ya que Facundo Medina tiene buen juego aéreo y es muy fuerte físicamente. Además, contra Austria le agregó la asistencia a Lionel Messi para el primer gol, imitando aquellos pases de Jordi Alba, pero desde los pies de un pibe salido de Villa Fiorito.

En consecuencia, el equipo que saldría a la cancha para enfrentar a Cabo Verde sería con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.