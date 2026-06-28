domingo 28 de junio de 2026
Escribinos
28 de junio de 2026
Otro triunfo en Dallas.

La Selección Argentina cerró con puntaje perfecto y otro gol de Lionel Messi

Cuando el partido se complicaba, el "10" aportó un golazo de tiro libre para la que la Selección Argentina le gane a Jordania y termine con 9 puntos.

Lionel Messi entró, marcó y la Selección Argentina festejó.

Lionel Messi entró, marcó y la Selección Argentina festejó.

Lionel Messi entró, marcó y la Selección Argentina festejó.

Lionel Messi entró, marcó y la Selección Argentina festejó.

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Con tres goles de pelota parada, la Selección Argentina le ganó a Jordania

Objetivo cumplido. La Selección Argentina le ganó por 3 a 1 a Jordania por la última fecha del grupo j y cerró con puntaje perfecto la fase inicial del Mundial 2026, gracias a los goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez -de penal- y Lionel Messi. Ahora, a pensar en Cabo Verde, el rival en 16avos de final.

Argentina ya estaba clasificado, también tenía asegurado el primero puesto, y por eso el entrenador apostó por un equipo alternativo, sin su principal figura y con la misión de mantener la racha de triunfo. Y con tres goles de pelota parada lo logró.

En el primer tiempo, y sin Messi dentro de la cancha, el equipo de Lionel Scaloni destrabó rápido el encuentro gracias al golazo de tiro libre de Lo Celso y a partir de ahí lo manejó con tranquilidad. El segundo gol, el que anotó el "Toro" Martínez de penal, allanó el camino y la fiesta en el Dallas Stadium era argentina.

Sin embargo, en el complemento, Jordania se animó un poco más y llegó al descuento con el tanto de Musa Al-Taamari. Eso trajo algunas dudas, pero apareció Lionel Messi y todo se acomodó. El capitán de la Selección Argentina ingresó a los 60 minutos en lugar de Lautaro y a los minutos marcó el tercero: un golazo de tiro libre para liquidar la historia y llegar a los 19 goles en la historia de los Mundiales.

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¡Final del partido!

Con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez -de penal- y Lionel Messi, la Selección Argentina venció por 3 a 1 a Jordania en la última fecha del grupo J del Mundial 2026.

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Lo Celso tuvo su primer partido en Mundiales y abrió el camino hacia el triunfo.

Lo Celso tuvo su primer partido en Mundiales y abrió el camino hacia el triunfo.

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¡GOLAAZOOO DE LIONEL MESSI!

Al astro rosarino le cometieron una falta cerca del área, él se hizo cargo y con un remate que pasó entre medio de la barrera, puso el 3 a 1.

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Llegó el momento de Lionel Messi

El capitán de la Selección ingresó en lugar de Lautaro Martínez a los 60 minutos. También entraron Thiago Almada y Alexis Mac Allister.

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GOL DE JORDANIA

El conjunto asiático juntó pasos y armó una buena jugada que terminó con el gol de Musa Al-Taamari, quien ingresó en el complemento.

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Otro gol anulado a Lo Celso

Por una previa posición adelantada de Lautaro, el árbitro invalidó lo que hubiese sido el 3 a 0 de Argentina.

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¡Arrancó el segundo tiempo!

Ya se juegan los últimos 45 minutos del encuentro entre la Selección Argentina y Jordania en el Dallas Stadium.

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¡Final del primer tiempo!

Con autoridad, la Selección Argentina le gana con comodidad a Jordania por la última fecha del grupo J del Mundial 2026.

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La Selección Argentina le gana bien a Jordania.

La Selección Argentina le gana bien a Jordania.

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¡GOOOOL DE ARGENTINA!

El "Toro" se sacó la mufa. Con un fuerte remate junto al palo, Lautaro Martínez marcó el 2 a 0 para la Albiceleste desde los 12 pasos.

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¡Penal para la Selección Argentina!

Con asistencia del VAR, el árbitro rumano István Kovács pitó la pena máxima por una patada en el rostro del defensor Marcos Senesi.

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¡GOLAAAZOO DE ARGENTINA!

Con un exquisito tiro libre que se clavó junto al palo, Gio Lo Celso anotó el 1 a 0 a favor de la Selección y se tomó revancha del gol anulado minutos antes.

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Aviso de la Selección Argentina: gol anulado a Lo Celso

El mediocampista del Real Betis había vencido la resistencia del arquero jordano con un buena definición de tres dedos, pero estaba adelantado y el árbitro rumano anuló el gol.

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¡Arrancó el partido en el Dallas Staudim!

Argentina y Jordania disputan los primeros 45 minutos de la última fecha del grupo J del Mundial.

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"O juremos con gloria morir"

Conmovedor momento del himno argentino en la antesala al inicio del encuentro entre la Albiceleste y Jordania.

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Argentina ya está en la cancha: momento del himno

Los futbolistas de la Albiceleste se encuentran en el césped del Dallas Stadium para disputar el encuentro de la fecha 3 del Mundial 2026. En instantes comienza el partido.

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Movimientos precompetitivos bajo una lluvia de aplausos

Con Lionel Messi a la cabeza, la Selección Argentina saltó al campo de juego para realizar los movimientos precompetitivos y el plantel fue ovacionado por los hinchas argentinos.

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Equipo alternativo, camiseta alternativa

Por primera vez en este Mundial, la Selección Argentina no jugará con la tradicional celeste y blanca. Ante Jordania, usará la indumentaria suplente.

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Las formaciones confirmadas de Argentina y Jordania

Argentina: Emiliano Martínez; Exequiel Palacios, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Nico Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Jordania: Yazed Abulaila; Abdakkah Nasib; Husam Abudahab, Yazan Alarab; Ehsan Haddad, Noor Alrawabdeh, Nizar Alrashdan, Mohannad Abutaha; Ali Olwan, Odeh Fakhoury; Ali Azaizeh.

Arbitro: István Kovács (Rumania).

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El plantel argentino ya está en el Dallas Stadium

Los futbolistas de la Scaloneta arribaron hace instante al imponente estadio norteamericano y realizaron el reconocimiento del campo bajo una gran ovación de los hinchas argentinos que ya están instalados en las gradas.

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¡Ya están los 11 de la Selección Argentina!

El entrenador Lionel Scaloni confirmó la alineación de la Albiceleste para enfrentar a Jordania por la última fecha del grupo J. Sin Lionel Messi como titular, pero con doble nueve: juegan Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

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