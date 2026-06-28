La Selección Argentina cerró con puntaje perfecto y otro gol de Lionel Messi

Con tres goles de pelota parada, la Selección Argentina le ganó a Jordania
Objetivo cumplido. La Selección Argentina le ganó por 3 a 1 a Jordania por la última fecha del grupo j y cerró con puntaje perfecto la fase inicial del Mundial 2026, gracias a los goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez -de penal- y Lionel Messi. Ahora, a pensar en Cabo Verde, el rival en 16avos de final.
Argentina ya estaba clasificado, también tenía asegurado el primero puesto, y por eso el entrenador apostó por un equipo alternativo, sin su principal figura y con la misión de mantener la racha de triunfo. Y con tres goles de pelota parada lo logró.
En el primer tiempo, y sin Messi dentro de la cancha, el equipo de Lionel Scaloni destrabó rápido el encuentro gracias al golazo de tiro libre de Lo Celso y a partir de ahí lo manejó con tranquilidad. El segundo gol, el que anotó el "Toro" Martínez de penal, allanó el camino y la fiesta en el Dallas Stadium era argentina.
Sin embargo, en el complemento, Jordania se animó un poco más y llegó al descuento con el tanto de Musa Al-Taamari. Eso trajo algunas dudas, pero apareció Lionel Messi y todo se acomodó. El capitán de la Selección Argentina ingresó a los 60 minutos en lugar de Lautaro y a los minutos marcó el tercero: un golazo de tiro libre para liquidar la historia y llegar a los 19 goles en la historia de los Mundiales.
¡Final del partido!
Con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez -de penal- y Lionel Messi, la Selección Argentina venció por 3 a 1 a Jordania en la última fecha del grupo J del Mundial 2026.
Lo Celso tuvo su primer partido en Mundiales y abrió el camino hacia el triunfo.
¡GOLAAZOOO DE LIONEL MESSI!
Al astro rosarino le cometieron una falta cerca del área, él se hizo cargo y con un remate que pasó entre medio de la barrera, puso el 3 a 1.
¡¡¡ESTÁS ENFERMO, LEO!!!Qué pedazo de gol de tiro libre en el sagrado pie zurdo de Lionel Messi, que mete el 3-1 de Argentina ante Jordania y suma su sexto gol en la Copa del Mundo. pic.twitter.com/3sSKMBktNJ— DSPORTS (@DSports) June 28, 2026
Llegó el momento de Lionel Messi
El capitán de la Selección ingresó en lugar de Lautaro Martínez a los 60 minutos. También entraron Thiago Almada y Alexis Mac Allister.
GOL DE JORDANIA
El conjunto asiático juntó pasos y armó una buena jugada que terminó con el gol de Musa Al-Taamari, quien ingresó en el complemento.
GOL DE JORDANIA Altamari apareció por atrás y marcó el 2-1 ante Argentina en Dallas. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/aalSDy2UdU— DSPORTS (@DSports) June 28, 2026
Otro gol anulado a Lo Celso
Por una previa posición adelantada de Lautaro, el árbitro invalidó lo que hubiese sido el 3 a 0 de Argentina.
¡Arrancó el segundo tiempo!
Ya se juegan los últimos 45 minutos del encuentro entre la Selección Argentina y Jordania en el Dallas Stadium.
¡Final del primer tiempo!
Con autoridad, la Selección Argentina le gana con comodidad a Jordania por la última fecha del grupo J del Mundial 2026.
La Selección Argentina le gana bien a Jordania.
¡GOOOOL DE ARGENTINA!
El "Toro" se sacó la mufa. Con un fuerte remate junto al palo, Lautaro Martínez marcó el 2 a 0 para la Albiceleste desde los 12 pasos.
¡AHORA SEEEEE, GRITALO LAUTARO!Golazo del Toro desde el punto de penal, después de la falta a Marcos Senesi que le dio la ventaja a la Selección Argentina, para el 2-0 ante Jordania. pic.twitter.com/GkrzlsvRqm— DSPORTS (@DSports) June 28, 2026
¡Penal para la Selección Argentina!
Con asistencia del VAR, el árbitro rumano István Kovács pitó la pena máxima por una patada en el rostro del defensor Marcos Senesi.
¡GOLAAAZOO DE ARGENTINA!
Con un exquisito tiro libre que se clavó junto al palo, Gio Lo Celso anotó el 1 a 0 a favor de la Selección y se tomó revancha del gol anulado minutos antes.
¡QUÉ GOLAZO GIOOOOO!Tremendo este remate de tiro libre en el pie zurdo de Lo Celso para el 1-0 de Argentina ante Jordania. pic.twitter.com/bJulQG0li3— DSPORTS (@DSports) June 28, 2026
Aviso de la Selección Argentina: gol anulado a Lo Celso
El mediocampista del Real Betis había vencido la resistencia del arquero jordano con un buena definición de tres dedos, pero estaba adelantado y el árbitro rumano anuló el gol.
¡AL IGUAL QUE ANTE ARGELIA, GOL TEMPRANERO ANULADO A ARGENTINA! Lo Celso definió con mucha calidad, pero la acción fue invalidada por offside. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xCBSVmFvts— DSPORTS (@DSports) June 28, 2026
¡Arrancó el partido en el Dallas Staudim!
Argentina y Jordania disputan los primeros 45 minutos de la última fecha del grupo J del Mundial.
"O juremos con gloria morir"
Conmovedor momento del himno argentino en la antesala al inicio del encuentro entre la Albiceleste y Jordania.
EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO pic.twitter.com/DMmraDGd7T— TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2026
Argentina ya está en la cancha: momento del himno
Los futbolistas de la Albiceleste se encuentran en el césped del Dallas Stadium para disputar el encuentro de la fecha 3 del Mundial 2026. En instantes comienza el partido.
¡ARGENTINA CIERRA SU PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE GRUPOS! La Albiceleste y Jordania ya están en el terreno de juego. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/loa4hlaB2f— DSPORTS (@DSports) June 28, 2026
Movimientos precompetitivos bajo una lluvia de aplausos
Con Lionel Messi a la cabeza, la Selección Argentina saltó al campo de juego para realizar los movimientos precompetitivos y el plantel fue ovacionado por los hinchas argentinos.
El detrás de escena: así se preparaba la Selección Argentina antes de salir a calentar para el duelo frente a Jordania en Dallas. pic.twitter.com/bAeslzoWU5— TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2026
Equipo alternativo, camiseta alternativa
Por primera vez en este Mundial, la Selección Argentina no jugará con la tradicional celeste y blanca. Ante Jordania, usará la indumentaria suplente.
#FIFAWorldCup Los colores que unen a un país entero, listos Una piel que es una verdadera obra de arte pic.twitter.com/jPq6B6Twy8— Selección Argentina (@Argentina) June 27, 2026
Las formaciones confirmadas de Argentina y Jordania
Argentina: Emiliano Martínez; Exequiel Palacios, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Nico Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
Jordania: Yazed Abulaila; Abdakkah Nasib; Husam Abudahab, Yazan Alarab; Ehsan Haddad, Noor Alrawabdeh, Nizar Alrashdan, Mohannad Abutaha; Ali Olwan, Odeh Fakhoury; Ali Azaizeh.
Arbitro: István Kovács (Rumania).
El plantel argentino ya está en el Dallas Stadium
Los futbolistas de la Scaloneta arribaron hace instante al imponente estadio norteamericano y realizaron el reconocimiento del campo bajo una gran ovación de los hinchas argentinos que ya están instalados en las gradas.
¡ARGENTINA YA ESTÁ EN EL ESTADIO!Con Lionel Scaloni a la cabeza, la selección Albiceleste llegó al recinto para el duelo ante Jordania en Dallas.#FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/RTUOb4n7wz— DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 28, 2026
¡Ya están los 11 de la Selección Argentina!
El entrenador Lionel Scaloni confirmó la alineación de la Albiceleste para enfrentar a Jordania por la última fecha del grupo J. Sin Lionel Messi como titular, pero con doble nueve: juegan Lautaro Martínez y Julián Álvarez.