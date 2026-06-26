viernes 26 de junio de 2026
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26 de junio de 2026
Se terminó la duda.

Lionel Scaloni le confirmó a Enrique Macaya Márquez que Lionel Messi irá al banco: "Se lo respondo porque..."

La Selección Argentina, ya clasificada, alista su último partido del grupo J ante Jordania, donde Lionel Messi comenzará desde el banco según confirmó el DT.

Preguntó Macaya Márquez, respondió Scaloni: Lionel Messi va al banco.

Preguntó Macaya Márquez, respondió Scaloni: "Lionel Messi va al banco".

Esa la mayor incógnita en los días previos a este compromiso tras asegurar la clasificación y el primer puesto con la victoria ante Austria. Por eso, en la primera pregunta, que la hizo el reconocido periodista Enrique Macaya Márquez, quien está cubriendo su Copa del Mundo número 18, el DT se vio obligado a responder y con todo cómplice, remarcó: "La respondo por que usted. Leo no va a jugar. Irá al banco de suplentes".

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Macaya Márquez es un emblema del periodismo deportivo argentino, un referente de muchas generaciones de periodista y también de deportistas, al cual Scaloni definió como "eminencia" de su rol.

"Es incríble, son 18 mundiales y la verdad que es un placer poder responder una pregunta suya, sobre todo porque vinimos un montón de cosas. Cuando jugaba en Argentina no paraba de verlo y cada vez que hablaba, era escuchar a una eminencia y todavía lo sigue siendo. Por esto, voy a contentar su pregunta. Leo va a ir al banco y la contesto porque es usted, y si era otro capaz la esquivaba", remarcó el entrenador de la Selección Argentina, en lo que fue uno de los momentos de la conferencia realizada en la antesala al partido de este sábado en Dallas.

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