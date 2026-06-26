Lionel Scaloni le confirmó a Enrique Macaya Márquez que Lionel Messi irá al banco: "Se lo respondo porque..."

Preguntó Macaya Márquez, respondió Scaloni: "Lionel Messi va al banco".

En conferencia de prensa, el entrenador Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi no será titular y ocupará un lugar en el banco de suplentes en el encuentro que este sábado la Selección Argentina disputará ante Jordania en el Estadio de Dallas por la última fecha del grupo J del Mundial 2026.

Esa la mayor incógnita en los días previos a este compromiso tras asegurar la clasificación y el primer puesto con la victoria ante Austria. Por eso, en la primera pregunta, que la hizo el reconocido periodista Enrique Macaya Márquez, quien está cubriendo su Copa del Mundo número 18, el DT se vio obligado a responder y con todo cómplice, remarcó: "La respondo por que usted. Leo no va a jugar. Irá al banco de suplentes".

La pregunta sobre si juega Lionel Messi y el elogio de Scaloni Macaya Márquez es un emblema del periodismo deportivo argentino, un referente de muchas generaciones de periodista y también de deportistas, al cual Scaloni definió como "eminencia" de su rol.

"Es incríble, son 18 mundiales y la verdad que es un placer poder responder una pregunta suya, sobre todo porque vinimos un montón de cosas. Cuando jugaba en Argentina no paraba de verlo y cada vez que hablaba, era escuchar a una eminencia y todavía lo sigue siendo. Por esto, voy a contentar su pregunta. Leo va a ir al banco y la contesto porque es usted, y si era otro capaz la esquivaba", remarcó el entrenador de la Selección Argentina, en lo que fue uno de los momentos de la conferencia realizada en la antesala al partido de este sábado en Dallas.

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La respuesta de Lionel Scaloni ante la pregunta de Enrique Macaya Márquez en la previa del partido de Argentina ante Jordania.#PuedePasar #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/7jYOzvpaBT — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 26, 2026

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