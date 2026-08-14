viernes 14 de agosto de 2026
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14 de agosto de 2026
En Avellaneda.

Banfield dio el golpe ante Racing y obtuvo un valioso triunfo por el Torneo Clausura

Con un gol de Alexander Machado, Banfield le ganó por 1 a 0 a la Academia y sumó tres puntos de oro en el inicio de la fecha 5 del Torneo Clausura.

Banfield festejó ante Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Banfield festejó ante Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Banfield festejó ante Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Banfield festejó ante Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Banfield festejó en Avellaneda y le dio otro golpe a Racing

En el inicio de la fecha 5 del Torneo Clausura, Banfield pisó fuerte en el Cilindro de Avellaneda y logró un valioso triunfo ante Racing gracias al gol de Alexander Machado, que tuvo su debut soñado y marcó en su primer partido en el Albiverde.

El Taladro convirtió a los 25 minutos en su primera -y única- chance de gol en la noche y después supo defender la diferencia para cortar una racha de dos partidos sin ganar. Con esta victoria, el equipo de Pedro Troglio llegó a los 7 puntos y sumó su segundo triunfo en el torneo.

La cara opuesta de Banfield fue Racing, que prologó su mal momento y se fue silbado por los hinchas. Al equipo de Vojvoda le costó desnivelar y se topó siempre con el sólido plan plan defensivo de la visita, que nunca se desordenó y sostuvo la ventaja con mucho sacrificio.

Es verdad que el local tuvo algunas aproximaciones para conseguir el empate, pero fueron esporádicas y no produjo de una superioridad en el juego. Si bien tuvo el control de la pelota, Racing lastimó poco a Banfield, que recién en el final sufrió un poco.

Final del partido: Racing 0 vs. 1 Banfield

Banfield fue oportunista, aprovechó su única chance clara de gol y se llevó un triunfazo del Cilindro de Avellaneda gracias al gol de Alexander Machado.

Otra vez se salvó Banfield

Sobre los 47 minutos, en una inmejorable posición, Gastón Lodico no conectar bien tras un centro rasante desde la izquierda y se perdió el empate.

Tiempo cumplido. Se adicionaron cinco minutos.

Minutos finales en Avellaneda

El partido transita los últimos minutos, donde Banfield defiende la diferencia y Racing va por el empate.

Se lo perdió Racing y se salvó Banfield

Sobre los 38 minutos, la Academia se perdió el empate. Tras un centro desde la derecha y un rechazo corto de Santilli, Díaz quedó en una inmejorable posición, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Racing domina el juego, pero Banfield resiste

Desde el inicio del segundo tiempo, y obligado por la necesidad, el local profundizó sus ataques y tuvo varias aproximaciones.

Se salvó Banfield en el inicio del complemento

Sobre los 4 minutos, y tras una buena jugada, Cannavo avanzó en ataque y probó con un remate cruzado que pasó cerca del palo más alejado de Santilli.

Arrancó el segundo tiempo: Racing 0 vs. 1 Banfield

Se juegan los últimos 45 minutos en Avellaneda.

Final del primer tiempo: Racing 0 vs. 1 Banfield

Banfield fue efectivo, pegó en la primera chance que tuvo en el partido y festeja en el Cilindro de Avellaneda.

Machado, en su debut, anotó su primer gol en Banfield.

Machado, en su debut, anotó su primer gol en Banfield.

Santilli salvó a Banfield

El arquero, a puros reflejos, se quedó con el empate de la Academia sobre el cierre del primer tiempo, tapándole una jugada clara a Tello.

Banfield pegó primero y no sufre

Banfield defiende con tranquilidad la ventaja ante Racing y sobre los 40 minutos, Gino Santilli no tuvo mucho trabajo. Se juegan los últimos 5 minutos.

GOOOOOOL DE BANFIELD

Lo hizo Alexander Machado, el flamante refuerzo del Banfield, en la primera chance del Taladro. El uruguayo aprovechó un rebote tras un cabezazo en el travesaño de Pais y definió a la red sin resistencia.

Racing domina, pero Banfield no sufre

El local tiene el control de las acciones, aunque no lastima. Banfield espera tranquilo y salvo un tiro de Miljevic desde afuera del área, no sufrió.

¡Arrancó el partido en Avellaneda!

Banfield y Racing ya disputan los primeros 45 minutos.

Formaciones confirmadas de Banfield y Racing

Banfield, con un equipo bastante renovado (nueve cambios), saltará a la cancha con: Gino Santilli; Juan Alfaro, Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Lautaro Cano; Federico Medina, Ignacio Pais, Favio Álvarez, Lisandro Piñero; Alexander Machado.

Racing, por su parte, formará con: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Matías Kranevitter, Alejandro Tello; Matko Miljevic; Lautaro Díaz y Tomás Conechny.

En medio de los rumores de salida, Facundo Sanguinetti irá al banco

El capitán de Banfield no será de la partida en el encuentro ante Racing y le dejará su lugar a Gino Santilli, que volverá a ocupar el arco principal del Taladro tras cinco años.

Banfield levantó las inhibiciones y anunció varios refuerzos

En la antesala al encuentro ante la Academia, Banfield informó el levantamiento de las inhibiciones y publicó la lista de concentrados con varios los refuerzos. Hasta el momento, el Taladro anunció la contratación de Lautaro Cano, Matías Hernández y Alexander Machado.

Las probables formaciones de Racing Club y Banfield

Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Matías Kranevitter, Alejandro Tello; Matko Miljevic; Lautaro Díaz y Tomás Conechny.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, David Zalazar; Bruno Sepúlveda, Jeremías Acosta.

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