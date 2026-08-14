Banfield dio el golpe ante Racing y obtuvo un valioso triunfo por el Torneo Clausura

Banfield festejó en Avellaneda y le dio otro golpe a Racing
En el inicio de la fecha 5 del Torneo Clausura, Banfield pisó fuerte en el Cilindro de Avellaneda y logró un valioso triunfo ante Racing gracias al gol de Alexander Machado, que tuvo su debut soñado y marcó en su primer partido en el Albiverde.
El Taladro convirtió a los 25 minutos en su primera -y única- chance de gol en la noche y después supo defender la diferencia para cortar una racha de dos partidos sin ganar. Con esta victoria, el equipo de Pedro Troglio llegó a los 7 puntos y sumó su segundo triunfo en el torneo.
La cara opuesta de Banfield fue Racing, que prologó su mal momento y se fue silbado por los hinchas. Al equipo de Vojvoda le costó desnivelar y se topó siempre con el sólido plan plan defensivo de la visita, que nunca se desordenó y sostuvo la ventaja con mucho sacrificio.
Es verdad que el local tuvo algunas aproximaciones para conseguir el empate, pero fueron esporádicas y no produjo de una superioridad en el juego. Si bien tuvo el control de la pelota, Racing lastimó poco a Banfield, que recién en el final sufrió un poco.
Final del partido: Racing 0 vs. 1 Banfield
Banfield fue oportunista, aprovechó su única chance clara de gol y se llevó un triunfazo del Cilindro de Avellaneda gracias al gol de Alexander Machado.
Otra vez se salvó Banfield
Sobre los 47 minutos, en una inmejorable posición, Gastón Lodico no conectar bien tras un centro rasante desde la izquierda y se perdió el empate.
¡ERA EL DEBUT SOÑADO! Lodico llegó por el segundo palo y no pudo convertir el empate de Racing.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/L9XY8VQIvy— SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2026
Tiempo cumplido. Se adicionaron cinco minutos.
Minutos finales en Avellaneda
El partido transita los últimos minutos, donde Banfield defiende la diferencia y Racing va por el empate.
Se lo perdió Racing y se salvó Banfield
Sobre los 38 minutos, la Academia se perdió el empate. Tras un centro desde la derecha y un rechazo corto de Santilli, Díaz quedó en una inmejorable posición, pero su remate se fue por encima del travesaño.
¡¿ALGUIEN PUEDE EXPLICAR COMO ESTO NO FUE GOL DE ELÍAS TORRES?! ¡¡INSÓLITO!!ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/Oud4N6fp4Y— SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2026
Racing domina el juego, pero Banfield resiste
Desde el inicio del segundo tiempo, y obligado por la necesidad, el local profundizó sus ataques y tuvo varias aproximaciones.
Se salvó Banfield en el inicio del complemento
Sobre los 4 minutos, y tras una buena jugada, Cannavo avanzó en ataque y probó con un remate cruzado que pasó cerca del palo más alejado de Santilli.
Arrancó el segundo tiempo: Racing 0 vs. 1 Banfield
Se juegan los últimos 45 minutos en Avellaneda.
Final del primer tiempo: Racing 0 vs. 1 Banfield
Banfield fue efectivo, pegó en la primera chance que tuvo en el partido y festeja en el Cilindro de Avellaneda.
Machado, en su debut, anotó su primer gol en Banfield.
Santilli salvó a Banfield
El arquero, a puros reflejos, se quedó con el empate de la Academia sobre el cierre del primer tiempo, tapándole una jugada clara a Tello.
Banfield pegó primero y no sufre
Banfield defiende con tranquilidad la ventaja ante Racing y sobre los 40 minutos, Gino Santilli no tuvo mucho trabajo. Se juegan los últimos 5 minutos.
GOOOOOOL DE BANFIELD
Lo hizo Alexander Machado, el flamante refuerzo del Banfield, en la primera chance del Taladro. El uruguayo aprovechó un rebote tras un cabezazo en el travesaño de Pais y definió a la red sin resistencia.
LA PELOTA BUSCÓ AL JUGADOR… ¡Y ÉL CONVIRTIÓ! Tras un rebote en el travesaño, Machado se encontró solo con la pelota y definió para el 1-0 de Banfield vs. Racing.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/fTS8wyvEbL— SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2026
Racing domina, pero Banfield no sufre
El local tiene el control de las acciones, aunque no lastima. Banfield espera tranquilo y salvo un tiro de Miljevic desde afuera del área, no sufrió.
¡Arrancó el partido en Avellaneda!
Banfield y Racing ya disputan los primeros 45 minutos.
Formaciones confirmadas de Banfield y Racing
Banfield, con un equipo bastante renovado (nueve cambios), saltará a la cancha con: Gino Santilli; Juan Alfaro, Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Lautaro Cano; Federico Medina, Ignacio Pais, Favio Álvarez, Lisandro Piñero; Alexander Machado.
Racing, por su parte, formará con: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Matías Kranevitter, Alejandro Tello; Matko Miljevic; Lautaro Díaz y Tomás Conechny.
En medio de los rumores de salida, Facundo Sanguinetti irá al banco
El capitán de Banfield no será de la partida en el encuentro ante Racing y le dejará su lugar a Gino Santilli, que volverá a ocupar el arco principal del Taladro tras cinco años.
Banfield levantó las inhibiciones y anunció varios refuerzos
En la antesala al encuentro ante la Academia, Banfield informó el levantamiento de las inhibiciones y publicó la lista de concentrados con varios los refuerzos. Hasta el momento, el Taladro anunció la contratación de Lautaro Cano, Matías Hernández y Alexander Machado.
para visitar a Racing esta noche, por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026.• Tomás Adoryan padece pubalgia.#EnBanfieldJugamosTodos pic.twitter.com/rVME8QzQMl— Club A. Banfield (@CAB_oficial) August 14, 2026
Las probables formaciones de Racing Club y Banfield
Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Matías Kranevitter, Alejandro Tello; Matko Miljevic; Lautaro Díaz y Tomás Conechny.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, David Zalazar; Bruno Sepúlveda, Jeremías Acosta.