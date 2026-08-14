Banfield dio el golpe ante Racing y obtuvo un valioso triunfo por el Torneo Clausura

Banfield festejó en Avellaneda y le dio otro golpe a Racing

En el inicio de la fecha 5 del Torneo Clausura, Banfield pisó fuerte en el Cilindro de Avellaneda y logró un valioso triunfo ante Racing gracias al gol de Alexander Machado, que tuvo su debut soñado y marcó en su primer partido en el Albiverde.

El Taladro convirtió a los 25 minutos en su primera -y única- chance de gol en la noche y después supo defender la diferencia para cortar una racha de dos partidos sin ganar. Con esta victoria, el equipo de Pedro Troglio llegó a los 7 puntos y sumó su segundo triunfo en el torneo.

La cara opuesta de Banfield fue Racing, que prologó su mal momento y se fue silbado por los hinchas. Al equipo de Vojvoda le costó desnivelar y se topó siempre con el sólido plan plan defensivo de la visita, que nunca se desordenó y sostuvo la ventaja con mucho sacrificio.

Es verdad que el local tuvo algunas aproximaciones para conseguir el empate, pero fueron esporádicas y no produjo de una superioridad en el juego. Si bien tuvo el control de la pelota, Racing lastimó poco a Banfield, que recién en el final sufrió un poco.