Cómo será el ciclo de entrevistas de Majo Riera, la mamá de Lali Espósito

Después de haber acompañado durante años la carrera artística de su hija Lali Espósito , Majo Riera se pone al frente de Bien de familia . Se trata de un nuevo proyecto que promete emoción, profundidad y mucha verdad, que dará que hablar.

Bien de familia se estrenará el 27 de agosto a la plataforma de Flow. La serie cuenta con siete episodios de entrevistas a mujeres que son madres de artistas reconocidos del mundo del entretenimiento.

Mirá el video. Cómo fue el encuentro de Moria Casán y Majo Riera, la mamá de Lali

El objetivo del ciclo de Majo Riera es conocer el lado más humano de quienes criaron, acompañaron y siguen siendo el sostén de figuras que hoy brillan sobre los escenarios.

Bien de Familia, con Majo Riera (mamá de @lalioficial ) jueves 27 de agosto estreno en Flowww trailer del docu pic.twitter.com/yGf7R5W402

Pero también, visibilizar sus historias personales, sus luchas, contradicciones y el modo en que la maternidad se entrelaza con la exposición mediática.

Majo Riera, la mamá Lali Espósito, llega a Flow.

El ciclo incluye también a otras mujeres potentes y sensibles, como Marlene Rodríguez Miranda, madre de Evaluna, Mau, Ricky y esposa de Ricardo Montaner y a Sandra Viviana Quiroga, madre de Duki, entre otras.

Bien de familia es un retrato coral y sin maquillaje de mujeres que acompañan procesos artísticos, carreras exitosas y, sobre todo, construcciones humanas. Un espacio donde se baja el volumen del espectáculo para escuchar lo más importante: el vínculo entre madres e hijos. Porque, como demuestra el ciclo, detrás de cada artista hay una historia, y muchas veces esa historia comienza en casa.