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14 de agosto de 2026
Lo que vendrá.

Cómo será el ciclo de entrevistas de Majo Riera, la mamá de Lali Espósito

Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, se pone al frente de Bien de familia, un ciclo de entrevista de siete entregas que se verá en Flow.

Majo Riera y su hija, Lali Espósito.&nbsp;

Majo Riera y su hija, Lali Espósito. 

Después de haber acompañado durante años la carrera artística de su hija Lali Espósito, Majo Riera se pone al frente de Bien de familia. Se trata de un nuevo proyecto que promete emoción, profundidad y mucha verdad, que dará que hablar.

Bien de familia se estrenará el 27 de agosto a la plataforma de Flow. La serie cuenta con siete episodios de entrevistas a mujeres que son madres de artistas reconocidos del mundo del entretenimiento.

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El objetivo del ciclo de Majo Riera es conocer el lado más humano de quienes criaron, acompañaron y siguen siendo el sostén de figuras que hoy brillan sobre los escenarios.

Pero también, visibilizar sus historias personales, sus luchas, contradicciones y el modo en que la maternidad se entrelaza con la exposición mediática.

Majo Riera, la mamá Lali Espósito, llega a Flow.

Majo Riera, la mamá Lali Espósito, llega a Flow.

El ciclo incluye también a otras mujeres potentes y sensibles, como Marlene Rodríguez Miranda, madre de Evaluna, Mau, Ricky y esposa de Ricardo Montaner y a Sandra Viviana Quiroga, madre de Duki, entre otras.

Bien de familia es un retrato coral y sin maquillaje de mujeres que acompañan procesos artísticos, carreras exitosas y, sobre todo, construcciones humanas. Un espacio donde se baja el volumen del espectáculo para escuchar lo más importante: el vínculo entre madres e hijos. Porque, como demuestra el ciclo, detrás de cada artista hay una historia, y muchas veces esa historia comienza en casa.

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