jueves 18 de diciembre de 2025
Escribinos
18 de diciembre de 2025
Mirá el video.

Cómo fue el encuentro de Moria Casán y Majo Riera, la mamá de Lali Espósito

Moria Casán y Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, tuvieron un divertido encuentro en el estadio de Vélez Sarsfield antes del show de la cantante.

Moria Casán y Majo Riera, la mamá de Lali Espósito.

Moria Casán y Majo Riera, la mamá de Lali Espósito.

Moria Casán no para y pasó una noche muy divertida este martes cuando fue nuevamente invitada al estadio Vélez Sarsfield a cantar “¿Quiénes son?” con Lali Espósito. Además, protagonizó un divertido encuentro con Majo Riera, la mamá de la cantante.

Luego de contar que el lugar estaba colmado de fans, Moria Casán reveló que pasó algunos momentos con Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, y junto a su hermana Anita Espósito.

Lee además
Lali Espósito y Pedro Rosemblat.
¿Qué onda?

Pedro Rosemblat aclaró su vínculo con Lali Espósito: "Esta pareja está..."
Marcelo Polino y Lali Espósito.
¿Qué onda?

Por qué está todo mal entre Marcelo Polino y Lali Espósito

La buena onda de Moria Casán y Majo Riera

Mientras que cuando llegó a las inmediaciones del estadio de Vélez Vélez, la mamá de la artista la recibió con un abrazo e inmensa alegría: “Respeto queridos, respeto con La One. La Patria está en casa”. “Acá tenemos a la madre que la parió”, acotó entre risas Moria.

image
Moria Casán, en la previa del show de Lali Espósito.

Moria Casán, en la previa del show de Lali Espósito.

“Un aplauso a esta señora que es la mamá de la criatura”, pidió la diva a todos los presentes en el lugar, en medio de la buena onda general.

Sobre su participación en el show, Moria Casán comentó: “Mirá lo que es esta noche espectacular, va a ser un nochón. Qué hermoso que una artista argentina haya llenado cinco Vélez. Es impresionante el amor de la gente y todo lo que sucede en un recital que es tan fuerte. Es puro amor y entrega”.

Temas
Seguí leyendo

Pedro Rosemblat aclaró su vínculo con Lali Espósito: "Esta pareja está..."

Por qué está todo mal entre Marcelo Polino y Lali Espósito

Lali Espósito estrenó el video en vivo de "Fanático" en Vélez

Guillermina Valdés contó el accidente que tuvo cuando salió con un jugador

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Ian Lucas y Evangelina Anderson.
¡Ups!

El picante comentario de Ian Lucas al ver a Evangelina Anderson en bikini

Las más leídas

Te Puede Interesar

Todo listo para recibir a Papá Noel en el cuartel de Bomberos de Lomas. 
Caravana.

Así será el recorrido en la autobomba de los Bomberos de Lomas de Zamora que hará Papá Noel