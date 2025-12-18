Cómo fue el encuentro de Moria Casán y Majo Riera, la mamá de Lali Espósito

Moria Casán no para y pasó una noche muy divertida este martes cuando fue nuevamente invitada al estadio Vélez Sarsfield a cantar “¿Quiénes son?” con Lali Espósito . Además, protagonizó un divertido encuentro con Majo Riera, la mamá de la cantante.

Luego de contar que el lugar estaba colmado de fans, Moria Casán reveló que pasó algunos momentos con Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, y junto a su hermana Anita Espósito.

“Es una bombona amorosa, y la hermana de Lali es una bomba”, dijo “La One” sobre el divertido encuentro con la familia de la artista banfileña.

Mientras que cuando llegó a las inmediaciones del estadio de Vélez Vélez, la mamá de la artista la recibió con un abrazo e inmensa alegría: “Respeto queridos, respeto con La One. La Patria está en casa”. “Acá tenemos a la madre que la parió”, acotó entre risas Moria.

image Moria Casán, en la previa del show de Lali Espósito.

“Un aplauso a esta señora que es la mamá de la criatura”, pidió la diva a todos los presentes en el lugar, en medio de la buena onda general.

Sobre su participación en el show, Moria Casán comentó: “Mirá lo que es esta noche espectacular, va a ser un nochón. Qué hermoso que una artista argentina haya llenado cinco Vélez. Es impresionante el amor de la gente y todo lo que sucede en un recital que es tan fuerte. Es puro amor y entrega”.