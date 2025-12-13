sábado 13 de diciembre de 2025
13 de diciembre de 2025
Por qué está todo mal entre Marcelo Polino y Lali Espósito

Marcelo Polino fue duro con Lali Espósito y lanzó una serie de polémicas declaraciones en contra de una supuestas actitudes de la artista banfileña.

Marcelo Polino y Lali Espósito.

En el programa de Sergio Lapegüe, en las mañanas de América TV, el periodista contó que durante años apoyó la carrera de la cantante. “Yo arengaba mucho por ella”, sostuvo Marcelo Polino.

De todos modos, explicó que el trato no fue recíproco y recordó que, mientras Lali Espósito era jurado de La Voz Argentina, él trabajaba en el estudio de al lado y aun así nunca se acercó a su programa.

Polino no suavizó su postura y apuntó directamente contra la artista: “Es muy malagradecida, es la única persona que me trató así. Se portó muy mal conmigo”.

El periodista aclaró que, salvo por este caso puntual, siempre recibió buen trato por parte de los artistas con los que trabaja: “Por suerte la gente es muy amorosa y recíproca, excepto ella”.

Las declaraciones encendieron la polémica y reavivaron especulaciones sobre el distanciamiento entre ambos que, hasta ahora, nunca había sido explicado con tanta dureza.

image
Marcelo Polino y Lali Espósito.

Lali Espósito y su nuevo documental en Netflix

Mientras tanto, Lali Espósito viene de estrenar su primer documental, llamado “Lali: La que le gana al tiempo”, una producción que recorre la transformación artística de sus últimos años, incorpora imágenes inéditas de su infancia y se emite a través de la plataforma Netflix.

La película documental, realizada íntegramente en Argentina, recorre cuatro años decisivos en la vida artística y personal de la artista, un proceso de introspección, cambio y reconstrucción que derivó en su triunfal regreso a los escenarios.

