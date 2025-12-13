Por qué está todo mal entre Marcelo Polino y Lali Espósito

El periodista Marcelo Polino sorprendió con unas declaraciones contundentes al hablar de su vínculo con Lali Espósito y al revelar que la relación entre ambos terminó distante por determinadas actitudes de la actriz y cantante, que, según él, lo lastimaron.

En el programa de Sergio Lapegüe, en las mañanas de América TV, el periodista contó que durante años apoyó la carrera de la cantante. “Yo arengaba mucho por ella”, sostuvo Marcelo Polino.

De todos modos, explicó que el trato no fue recíproco y recordó que, mientras Lali Espósito era jurado de La Voz Argentina , él trabajaba en el estudio de al lado y aun así nunca se acercó a su programa.

“Nunca vino. Me dio un Zoom de mala gana”, recordó Marcelo Polino sobre la supuesta mala onda que tuvo con él la popular artista banfileña.

Polino no suavizó su postura y apuntó directamente contra la artista: “Es muy malagradecida, es la única persona que me trató así. Se portó muy mal conmigo”.

El periodista aclaró que, salvo por este caso puntual, siempre recibió buen trato por parte de los artistas con los que trabaja: “Por suerte la gente es muy amorosa y recíproca, excepto ella”.

Las declaraciones encendieron la polémica y reavivaron especulaciones sobre el distanciamiento entre ambos que, hasta ahora, nunca había sido explicado con tanta dureza.

Lali Espósito y su nuevo documental en Netflix

Mientras tanto, Lali Espósito viene de estrenar su primer documental, llamado “Lali: La que le gana al tiempo”, una producción que recorre la transformación artística de sus últimos años, incorpora imágenes inéditas de su infancia y se emite a través de la plataforma Netflix.

La película documental, realizada íntegramente en Argentina, recorre cuatro años decisivos en la vida artística y personal de la artista, un proceso de introspección, cambio y reconstrucción que derivó en su triunfal regreso a los escenarios.