Cómo fue la presentación del documental de Lali Espósito en Netflix

Netflix realizó una proyección especial para presentar LALI: La que le gana al tiempo , la película documental hecha en Argentina que retrata a Lali Espósito en su regreso a la música , con material inédito, archivo personal y testimonios de quienes la acompañaron en sus años más desafiantes y transformadores.

La película documental hecha en Argentina esta disponible a partir de este jueves en el servicio de la plataforma y se podrá ver en todo el mundo.

Reunión cumbre. Así fue el encuentro de Rosalía, Lali, Úrsula Corberó y Emilia Mernes

No para. De Señorita Maestra a la música: en qué anda Laura Tuny

“Siempre consideré que hacer cosas con amigos y con familia es lo mejor, siempre lo hice de esa manera, y esta película es exactamente eso: una película sobre los amigos, del apoyo de la familia, del amor por un oficio, de la frustración de una industria que a veces impone cosas, pero sobre todo habla del espíritu y de la intuición, y cómo eso siempre hace que las cosas salgan bien”, comentó Lali.

Fue un evento íntimo, entre familia y amigos que contó con la presencia de Lali, Lautaro Espósito, director del documental y Juana Blaya, productora.

image Lali Espósito con su primo Lautaro, director del documental.

Lali Espósito, junto a Cande Vetrano y otros famosos

Dieron el presente figuras como como Juliana Gattas, Nicki Nicole, Luck Ra, La Joaqui, Mateo Sujatovich, Taichu, Mercedes Morán, Peter Lanzani, Mery Del Cerro, Cande Vetrano, Victorio D’Alessandro y Justina Bustos, entre otros.

Este documental acompaña a Lali en su regreso después de varios años alejada de los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy.

image Lali Espósito junto a Cande Vetrano.

Lejos de mostrarse indiferente ante la realidad que la envuelve, Lali aprovecha su presencia en los escenarios para trascender lo meramente musical, y consolidarse como un ícono cultural que no le teme a ninguna batalla.

Dirigido por Lautaro Espósito, este documental será de enorme interés para los seguidores de la cantante, pero también para aquellos que quizás ajenos al terremoto Lali, quieran dimensionar su importancia en la Argentina actual.