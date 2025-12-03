Cuándo se estrena el documental de Lali Espósito en Netflix

"La que le gana al tiempo" es el nombre del documental que tienen a Lali Espósito como la gran protagonista y podrá verse en la plataforma de streaming Netflix . Cada aparición de esta cantante y actriz es seguida con profundo interés por un grupo cada vez más numeroso de fans.

Esta nueva producción centrada en la actualidad artística de Lali Espósito estará disponible en el catálogo de Netflix a partir de este jueves.

El anuncio lo realizó la mismísima Lali en la previa del último show que brindó en el estadio de Vélez con un particular video que la muestra realizando patinaje artístico de pequeña.

Según había adelantado la propia artista banfileña, no se trata de un documental novelado, sino que se centrará en su trayectoria y estará muy enfocado en la música.

Lali Espósito estrena su documental en Netflix

Las publicaciones que cubrieron el anuncio coinciden en que se trata de un documental que repasará la historia de Lali desde sus comienzos hasta la actualidad, mostrando material de archivo y momentos claves de su carrera.

La producción llega en un momento de fuerte exposición para la artista: este año Lali lanzó el álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama" y emprendió el "LALI Tour 2025", con shows multitudinarios en Argentina y presentaciones en el exterior.

image El documetal de Lali Espósito, en Netflix.

En “La que le gana el tiempo”, el eje del relato está puesto en los últimos años de Lali, el éxito de sus recitales, su conexión con el público y la convicción que ella mantiene al momento de involucrarse en las causas políticas y sociales que considera relevantes.

Lejos de mostrarse indiferente ante la realidad que la envuelve, Lali aprovecha su presencia en los escenarios para trascender lo meramente musical, y consolidarse como un ícono cultural que no le teme a ninguna batalla. Dirigido por Lautaro Espósito, este documental será de enorme interés para los seguidores de la cantante, pero también para aquellos que quizá ajenos al terremoto Lali, quieran dimensionar su importancia en la Argentina actual.