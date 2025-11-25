miércoles 26 de noviembre de 2025
25 de noviembre de 2025
Uff.

Después del show en Ferro, filtraron la peor noticia sobre Miranda!

Miranda!, con Lali Espósito de invitada, se presentó en Ferro y Ángel de Brito tiró una bomba sobre el dúo que integran Ale Sergi y Juliana Gattas.

Miranda! estuvo en Ferro. 

El conductor de Bondi se manifestó “muy decepcionado” por lo que dejó el show, y aseguró que la banda se separará “hasta nuevo aviso”.

“Pero ayer se filtró que se despedían, que el año que viene no van a tocar. En principio, anunciaron la vuelta para el 2027”, dijo Ángel de Brito, que mostró un flyer que se filtró mientras se anunciaba la venta de las entradas para el próximo show.

MIRANDA!, EN CONFLICTO

“Esto salió ayer así medio por el costadito: ‘último show hasta el 2027’. Después cuando vieron esto, corrieron todos a decir ‘no, saquen esto, no sé qué’ porque, bueno, medio que se les filtró, porque el año que viene no va a estar Miranda! sobre un escenario”, aseguró el conductor de LAM.

image
Miranda! entra en un parate.

“Pero la otra versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado los huevos de Juliana, porque él es súper prolijo, súper contundente. Ella es más volada, está en otra sintonía. De hecho, se notó esto en el show del sábado”, señaló.

“Juliana estaba como de muy mal humor. Evidentemente fallaba algo que le molestaba. Como les pasa a tantos cantantes, como le pasó a Fabiana Cantilo o a Luis Miguel sobre el escenario, que manifiestan el enojo con el sonidista”, recordó. “Los Miranda nos hablaron toda la noche con el público. ‘Buenas noches. Qué lindo que es estar en Buenos Aires’. La verdad, una decepción”, cerró.

