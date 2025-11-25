Después del show en Ferro, filtraron la peor noticia sobre Miranda!

Miranda! se presentó el fin de semana en un recital ante más de 35 mil personas en el Estadio Ferro, con Lali Espósito de invitada, y mientras Ale Sergi y Juliana Gattas se preparan para una segunda vuelta anunciada para el 20 de diciembre, Ángel de Brito dio lo que podría ser la peor noticia sobre el dúo.

El conductor de Bondi se manifestó “muy decepcionado” por lo que dejó el show , y aseguró que la banda se separará “hasta nuevo aviso”.

“Ustedes saben que les queda un show más a Miranda!, que para mí es la mejor banda pop de la Argentina desde los Virus”, comenzó diciendo Ángel.

ÁNGEL DE BRITO CONFIRMA LA SEPARACIÓN DE MIRANDA Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12:00hs junto a @AngeldebritoOk @popochiok @LaRomiScalora pic.twitter.com/7uwKGLFs8O

“Pero ayer se filtró que se despedían, que el año que viene no van a tocar. En principio, anunciaron la vuelta para el 2027”, dijo Ángel de Brito, que mostró un flyer que se filtró mientras se anunciaba la venta de las entradas para el próximo show.

MIRANDA!, EN CONFLICTO

“Esto salió ayer así medio por el costadito: ‘último show hasta el 2027’. Después cuando vieron esto, corrieron todos a decir ‘no, saquen esto, no sé qué’ porque, bueno, medio que se les filtró, porque el año que viene no va a estar Miranda! sobre un escenario”, aseguró el conductor de LAM.

image Miranda! entra en un parate.

“Pero la otra versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado los huevos de Juliana, porque él es súper prolijo, súper contundente. Ella es más volada, está en otra sintonía. De hecho, se notó esto en el show del sábado”, señaló.

“Juliana estaba como de muy mal humor. Evidentemente fallaba algo que le molestaba. Como les pasa a tantos cantantes, como le pasó a Fabiana Cantilo o a Luis Miguel sobre el escenario, que manifiestan el enojo con el sonidista”, recordó. “Los Miranda nos hablaron toda la noche con el público. ‘Buenas noches. Qué lindo que es estar en Buenos Aires’. La verdad, una decepción”, cerró.