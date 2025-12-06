sábado 06 de diciembre de 2025
Qué dijo Lali Espósito de la fan que se quejó de sus posturas políticas

Lali Espósito se refirió en El Trece a la acusación de una seguidora que decidió no asistir a uno de sus shows porque no la quiere escuchar opinar de política.

Por Diario La Unión
Lali Espósito habló de todo. 

En este contexto, Lali Espósito habló en Puro Show, el ciclo de espectáculos de El Trece, sobre la publicación que hizo la presunta fan y fue tajante a respecto.

“Dicen que hubo una publicación de una fan tuya que había comprado la entrada y dijo que no iba por temas de política”, le consultaron en la nota.

Lali Espósito, sin vueltas

Entonces ella fue irónica: “¿Vos sabés que era fan mía que compró una entrada? ¡No tenía ni una foto conmigo! ¡Qué raro!“, agregó sin pruritos.

Con su habitual ironía y un tono muy relajado, Lali Espósito agregó que trata de no hacer caso a lo que sucede en redes. “A esta altura con las redes me manejo como muy chill”, remarcó.

Cuando le preguntaron directamente si creía que podía haber sido “una operación de parte de alguien”, Lali también usó su habitual filosa ironía.

Lali Espósito no para.

“¿Cómo? ¿Una operación de parte de un sector? ¿Vos qué opinión te merece”, le respondió al cronista y la artista retrucó: “Yo soy espectadora de esto”.

“Más allá de lo que pensemos, queda claro que vos sospechás que puede haber sido una opereta”, insistió el periodista del ciclo de El Trece para ahondar en el tema en cuestión.

“Igual puede ser verdad. Lo que digo es que qué raro que sus redes no están inundadas de mi música. No sé si inundadas, pero algo que te diga ‘sigue la carrera de esta’”, dijo Lali y, consultada nuevamente sobre si había investigado a la usuaria, aclaró: “Me lo dijeron personas en las que creo.”

