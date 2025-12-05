Cuándo y dónde se inaugurará la esquina Charly García

La inauguración de la Esquina Charly García en la Ciudad de Buenos Aires tiene fecha confirmada y una serie de actividades programadas. Dos años después de la inauguración de la Charly García Corner en Nueva York, la Ciudad de Buenos Aires se suma a celebras la figura de uno de los referentes del rock y de la música popular argentina.

En noviembre de 2023, en la intersección entre Walker St &, Cortlandt Alley, en Nueva York, se instaló una placa que la acredita como Charly García Corner, en recuerdo al emblemático álbum “Clics Modernos”.

La idea la gestionó Mariano Cabrera, difusor de la cultura pop argentina desde los ‘90. Dos años después de aquella jornada histórica, Cabrera hizo realidad su nuevo proyecto: la Esquina Charly Garcia Buenos Aires.

La iniciativa, en conjunto con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, la intervención urbana consta de 3 vértices.

image Charly García tendrá su esquina en la Ciudad de Buenos Aires.

Vértice 1: La esquina

La icónica esquina de Av Coronel Díaz y Av Santa Fé será el vértice principal con el descubrimiento oficial de placa, instalaciones en los cruces peatonales, grafica y señalización por parte del GCBA que oficializa un lugar que ya es parte de nuestro acervo cultural y emocional.

Vértice 2: Estación Bulnes / Esquina Charly García

La estación de subte Bulnes de la línea D será co-nombrada como ESQUINA CHARLY GARCÍA y luego de su inauguración comenzará un proceso de transformación visual que finalizará con este vértice con una temática 100% Charly García realización a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Vértice 3: el Mural Terraza

Ocupados en la incomodidad de los fans y el tránsito en general para encontrar un lugar respesenrativo donde reunirse, el MURAL OFICIAL de la Esquina Charly García, que se emplazará en la terraza de Palermo Off en Arenales 3339. En este lugar anteriormente conocido como Paseo del Sol, funcionó el bar Planeta Jupiter, del que Charly fue asiduo visitante y realizó presentaciones inolvidables.