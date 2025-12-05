Banfield: el Mercado Consciente de Productores tendrá su última edición del año

El Mercado Consciente de Productores tendrá su última edición del año en la Plaza Roberto Sánchez de Banfield , donde los vecinos disfrutarán de una feria saludable y diferentes actividades recreativas.

Este sábado y domingo, de 10 a 19, en el espacio ubicado entre las calles Alem y Darragueira habrá puestos de alimentos frescos y envasados, productos agroecológicos, opciones veganas y vegetarianas, panificados, cosmética natural, artículos de limpieza biodegradables, botánica, artesanías, accesorios, cerámicas, decoración, tejidos e indumentaria.

También estará el patio gastronómico con opciones para el desayuno, el almuerzo y la merienda en una de las plazas emblemáticas de la ciudad . Cada stand es atendido por productores locales autogestivos que promueven el cuidado tanto de la salud como del ambiente a través de productos orgánicos y/o agroecológicos de elaboración artesanal.

La feria cuenta además con actividades y espectáculos gratuitos. Las propuestas de este sábado comenzarán a las 15.30 con una charla sobre agroecología , huerta y compost a cargo de la Secretaría de Ambiente del Municipio de Lomas . A las 16.30, la Compañía Folklórica Flor del Campo presentará una muestra de danzas tradicionales y a las 17.30 vendrá el show de Tornado con covers de rock, zamba y chacarera.

Por su parte, el domingo a las 15.30 ofrecerán una clase de danza contemporánea combinada con psicodrama y a las 16.30 darán un taller de adornos en papel para Navidad. El cierre quedará en manos del grupo Astronautas con su show de jazz fusión.

Tanto el sábado como el domingo, de 10 a 19, habrá un espacio de tarot. A su vez, todas las personas que hagan compras en el mercado recibirán un número para participar de sorteos con premios.

Una propuesta saludable que ya es un clásico en Banfield

Declarado de Interés Municipal y Provincial por su contribución a la producción local sustentable y al cuidado del ambiente, el Mercado Consciente lleva 8 años de historia en Banfield.

De Fruta Madre es un emprendimiento que elabora productos orgánicos. "Arrancamos hace 10 años haciendo mermeladas para solventar un viaje. Desde ahí siguió la producción a la que se incorporaron los vinagres y cambiamos la mermelada por fruta untable, que es el mismo concepto de una mermelada pero se elabora con menos azúcar y todo de forma orgánica", expresó Esteban, que es uno de los fundadores del Mercado Consciente.