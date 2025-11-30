El Centro de Jubilados "La Esperanza" de Banfield reabre sus puertas con una feria navideña

Una posibilidad para colaborar con el espacio que quiere imponerse en el barrio.

Tras varios años de estar sin actividad por diferentes causas, el Centro de Jubilados "La Esperanza" de Banfield conformó una nueva comisión para que el espacio comience a resurgir como un lugar de pertenencia en el barrio. Por eso, convocan a emprendedores que se sumen a la feria que se realizará el mes próximo para juntar fondos.

Se juntaron 11 vecinos para que el centro de jubilados vuelva al barrio y por eso están en plena organización de la una feria de emprendedores que tendrá lugar el 6 de diciembre en el horario de 11 a 18 en el salón central del espacio ubicado en La Plata 180, entre Gallo y Peña en Banfield Este.

"La iniciativa apunta a sumar emprendedores que quieran ser parte de esta nueva etapa del centro de jubilados que quiere renacer en el barrio y el principal objetivo de este evento es juntar fondos para mantener el lugar con las puertas abiertas", detallaron desde la organización de la feria.

Que los vecinos del barrio y alrededores puedan conocer el lugar a través de esta primera feria es a lo que apuntan. "Queremos que se acerquen a conocer el espacio y comprar sus regalos navideños", aseguraron.

El cierre del Centro de Jubilados de Banfield

"La Esperanza" estuvo cerrado por cinco años porque no estaba el dinero para su reapertura y los vecinos del barrio decidieron unirse para que este lugar vuelva a ser ese espacio de contención y pertenencia en el barrio, pero sobre todo para los adultos mayores.

Actualmente, esta siendo recuperado gracias al trabajo de los vecinos unidos. Armaron una comisión y lo que se viene de ahora en más es la organización de actividades abiertas al público para juntar fondos y continuar con el objetivo de dar a conocer el lugar para que se sumen lo vecinos.

Para sumarse con un stand a la feria del 6 de diciembre, se pueden acercar al centro de jubilados los lunes, miércoles o viernes en el horario de 18 a 20y allí brindarán toda la información para los emprendedores, además podrán conocer las instalaciones y anotarse.