La Santa Milonga se presenta en Museo Pío Collivadino de Banfield

La Santa Milonga , un grupo de larga trayectoria que recorre los ritmos de las dos orillas del Río de la Plata y otros géneros populares, presenta en vivo su espectáculo “Milonguerías” el próximo sábado en el Museo Pío Collivadino de Banfield.

“Se siente río y llega ‘Milonguerías’. La Santa Milonga pide pista y vuelve a escena para presentar ‘Milonguerías’ un viaje lírico y musical por los géneros propios de la Cuenca del Plata”, le cuenta a La Unión los integrantes del grupo.

En el espacio banfileño sonarán milongas camperas, guaranias, chamarritas, milongas urbanas, tangos y hasta la murga porteña, que conversan en esta gran fiesta de ríos sonoros que nos identifica.

La presentación contará con la participación especial de Nora Siderakis en flauta traversa, para sumarse a los tres integrantes de La Santa Milonga.

RITMOS RIOPLATENSES EN EL MUSEO PÍO COLLIVADINO

La Santa Milonga es un terceto en formato acústico donde conviven amorosamente el tango, la murga, el candombe, la milonga y la música de la región.

La formación está integrada por Maruja Vidal en voz, Hugo Romero en la guitarra y los coros y Pata Corbani en la percusión.

La Santa Milonga, en el Museo Pío Collivadino y grabando un nuevo disco.

Sus comienzos se remontan al año 2007 cuando la agrupación se presentaba bajo otro nombre y con un formato distinto. En el año 2015 lanzan su primer álbum, “Milonga Non Sancta”, que se encuentra inédito, y recorren importantes escenarios de la escena local y vecina.

Su nuevo álbum “Milonguerías” saldrá próximamente por diferentes plataformas online a través del sello Melopea, propiedad de Litto Nebbia, y contará, en esta oportunidad, con composiciones propias.

En los estudios de Melopea registraron su nuevo trabajo con Mario Sobrino en los controles, uno de más destacados técnicos de grabación de la escena argentina.

MÁS INFO

La Santa Milonga, sábado a las 20 en el Museo Pío Collivadino de Banfield, Medrano 165.

La entrada es gratuita.