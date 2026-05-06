A 14 años del crimen de Lautaro Bugatto, el futbolista de Banfield asesinado por un policía

Se cumplen 14 años del crimen de Lautaro Bugatto, el futbolista de Banfield que fue asesinado por un policía , tras haber quedado accidentalmente en medio de un tiroteo en la localidad de Burzaco .

Todo ocurrió el 6 de mayo de 2012 en el cruce de las calles Monteverde y Pedro Goyena . Lautaro estaba con sus amigos a punto de salir a bailar. A pocos metros, en un Renault 12, venía el policía David Benítez vestido de civil junto a su esposa. Adelante circulaba la hermana del agente en una moto con su hija.

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En ese contexto, se acercaron dos ladrones a intentar robarse el ciclomotor. El policía sacó su arma, se identificó y empezó a efectuar varios disparos. Uno de esos balazos impactó en la espalda de Lautaro, que tuvo la mala suerte de quedar en el medio.

Lautaro fue trasladado de urgencia a un centro de salud, pero lamentablemente falleció poco después. Benítez, en tanto, fue detenido y llevado a juicio por “exceso de legítima defensa”. Afrontó el proceso en libertad, ya que para la Justicia no había peligro de fuga.

Durante el juicio, Benítez aseguró que había intentado repeler una agresión de los delincuentes, pero esta versión no se pudo probar. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº10 de Lomas de Zamora entendió su accionar como un caso de “gatillo fácil”. En consecuencia, lo condenó a 14 años de prisión por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

Homenaje a Lautaro Bugatto

lautaro bugatto Banfield le rindió homenaje a Lautaro Bugatto en el Estadio Florencio Sola.

En todos estos años, Lautaro fue homenajeado por el Club Atlético Banfield, donde había dado sus primeros pasos como futbolista. En su memoria, se colocó una placa en la esquina de Gallo y Arenales, sobre una de las paredes del Estadio Florencio Sola.

Bugatto era una gran promesa del Taladro. En 2009, había sido convocado a la Selección Argentina Sub 20 y también había sido campeón con Banfield en Cuarta División y Reserva. Al momento de su asesinato, estaba jugando a préstamo en Tristán Suárez, con la esperanza de regresar al club que lo había formado.

“A 14 años del asesinato de , futbolista de nuestro club. Siempre en nuestros corazones”, posteó la cuenta oficial de Banfield, con una foto de la familia del joven fallecido en la esquina donde está su placa conmemorativa.