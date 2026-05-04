lunes 04 de mayo de 2026
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4 de mayo de 2026
A todo color.

La mística de Star Wars se apoderó de la Plaza del Campeón en Banfield

Banfield fue sede de una celebración temática de Star Wars en un nuevo aniversario del estreno de la primera película de la saga.

La mística de Star Wars se apoderó de la Plaza del Campeón en Banfield.

La mística de Star Wars se apoderó de la Plaza del Campeón en Banfield.

Pensada para toda la familia, la jornada incluyó todo tipo de expresiones artísticas y culturales relacionadas al universo de Guerra de las Galaxias. Hubo recreacionismo galáctico, dibujantes y fanzines, editoriales, esculturas y un concurso de dibujo.

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El 4 de mayo del 2027 se cumplirán 50 años del estreno de la primera película de la saga: Star Wars Episodio IV — Una nueva esperanza (1977).

El momento central fue el desfile de cosplay: la organización invitó a los fanáticos a asistir caracterizados como algunos de los héroes o villanos de las películas, por ejemplo Darth Vader, Anakin y Luke Skywalker, Han Solo, ObiWan Kenobi, Leia Organa, Yoda, Chewbacca, Kylo Ren o Rey, entre otros.

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la organizaci&oacute;n invit&oacute; a los fan&aacute;ticos a asistir caracterizados como algunos de los h&eacute;roes o villanos.

la organización invitó a los fanáticos a asistir caracterizados como algunos de los héroes o villanos.

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Hubo recreacionismo gal&aacute;ctico, dibujantes y fanzines, editoriales, esculturas y un concurso de dibujo.

Hubo recreacionismo galáctico, dibujantes y fanzines, editoriales, esculturas y un concurso de dibujo.

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Se dio en el marco de la Expo Comics, cuya edici&oacute;n anterior tambi&eacute;n se hizo en la Plaza del Campe&oacute;n.

Se dio en el marco de la Expo Comics, cuya edición anterior también se hizo en la Plaza del Campeón.

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Este martes se cumplen 49 a&ntilde;os del estreno de la primera pel&iacute;cula de la saga.&nbsp;

Este martes se cumplen 49 años del estreno de la primera película de la saga.

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Pensada para toda la familia, la jornada incluy&oacute; todo tipo de expresiones art&iacute;sticas y culturales.

Pensada para toda la familia, la jornada incluyó todo tipo de expresiones artísticas y culturales.

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Uno de los soldados arrojaba burbujas desde su arma.&nbsp;

Uno de los soldados arrojaba burbujas desde su arma.

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