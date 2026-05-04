La mística de Star Wars se apoderó de la Plaza del Campeón en Banfield.

Banfield fue sede de una celebración temática de Star Wars en un nuevo aniversario del estreno de la primera película de la saga dirigida por George Lucas. Como parte del mes dedicado a este clásico, Expo Comics hizo una edición especial en la Plaza del Campeón.

Pensada para toda la familia, la jornada incluyó todo tipo de expresiones artísticas y culturales relacionadas al universo de Guerra de las Galaxias. Hubo recreacionismo galáctico, dibujantes y fanzines, editoriales, esculturas y un concurso de dibujo.

Se vienen los 50 años de Star Wars El 4 de mayo del 2027 se cumplirán 50 años del estreno de la primera película de la saga: Star Wars Episodio IV — Una nueva esperanza (1977).

El momento central fue el desfile de cosplay: la organización invitó a los fanáticos a asistir caracterizados como algunos de los héroes o villanos de las películas, por ejemplo Darth Vader, Anakin y Luke Skywalker, Han Solo, ObiWan Kenobi, Leia Organa, Yoda, Chewbacca, Kylo Ren o Rey, entre otros. image la organización invitó a los fanáticos a asistir caracterizados como algunos de los héroes o villanos. image Hubo recreacionismo galáctico, dibujantes y fanzines, editoriales, esculturas y un concurso de dibujo. image Se dio en el marco de la Expo Comics, cuya edición anterior también se hizo en la Plaza del Campeón. image image Este martes se cumplen 49 años del estreno de la primera película de la saga. image Pensada para toda la familia, la jornada incluyó todo tipo de expresiones artísticas y culturales. image Uno de los soldados arrojaba burbujas desde su arma.

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