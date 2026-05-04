Santiago López García, sobre el torneo de Banfield: "Fue un semestre muy injusto"

Banfield terminó el Torneo Apertura sumando puntos como visitante, el talón de Aquiles del primer semestre. Sobre la hora empató en Tucumán frente a Atlético y en la agonía también derrotó a Barracas Central . Esa floja producción fuera de casa le impidió alcanzar la clasificación. “Volveremos con más fuerzas para tratar de pelear el próximo”, avisó Santiago López García.

Ante el Decano, convirtió Neyder Moreno tras un centro de Ignacio Abraham . Y contra el Guapo fue el propio López García el que coló un centro pasado que sorprendió a Juan Espínola . La importancia de los laterales en ataque fue una de las armas predilectas en los esquemas del equipo de Pedro Troglio.

Triunfazo. Banfield se sacó la espina sobre el final y le ganó a Barracas Central como visitante

“Creo que por ahí es el juego que tenemos más fuerte, donde más hemos tenido chances de marcar y tratamos de explotarlo siempre y por suerte hay partidos que ha dado sus frutos, otros no, pero en general los dio”, destacó el oriundo de Carrodilla , localidad y distrito de la provincia de Mendoza, ubicada en el norte del departamento de Luján de Cuyo, al límite con Godoy Cruz.

Sin embargo, el lateral derecho sostuvo que por lo hecho, el Taladro mereció más de lo que cosechó. “Para mí fue un semestre muy injusto, pero volveremos con más fuerzas para tratar de pelear el próximo”, desafió.

Autocrítica personal de López García

En cuanto a lo personal, hizo autocrítica, y sostuvo que tuvo cambios inestables, pero que le sirvieron para salir adelante. “Fue un semestre con muchos vaivenes, donde pasé por partidos buenos y otros no tanto, pero eso me sirvió para seguir construyéndome como jugador, para trabajar la cabeza. Obviamente cuando todo va bien por ahí es más fácil seguir, y cuando nos va mal está en el jugador poner el pecho”, afirmó López García.

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Pero, de todo se aprende, según detalló el jugador. “Tuve por ahí partidos en los cuales fallé, el más claro fue (Rosario) Central, pero lo tomo como aprendizaje para crecer como jugador. En lo personal tengo mucho para aprender, para volver más fuerte y seguir creciendo que es lo que intento día a día”, finalizó.

Santiago López García fue uno de los pedidos de Pedro Troglio a la dirigencia para continuar esta temporada. Banfield ejecutó la opción de compra de US$150 mil por el 50% del pase y firmó contrato hasta diciembre de 2028.

Queda uno más: Copa Argentina

El Torneo Apertura ya forma parte del pasado para Banfield. Terminó 12º en la zona B con 18 puntos (5G, 3E y 8P, con 17 goles a favor y 19 en contra), quedando a tres unidades de Racing Club, que cerró en puestos de clasificación.

En la tabla anual le sacó 10 puntos a Aldosivi de Mar del Plata, mientras que en los promedios figura en el 27º puesto con 94 puntos. Por debajo tiene a Sarmiento de Junín con 89, de los equipos que dividen por tres temporadas.

El semestre se cerrará este viernes, cuando en Salta se mida con San Martín de Tucumán, por los 16avos. de final de la Copa Argentina, desde las 21.10. El ganador irá con F.C. Midland, equipo revelación de esta edición, que eliminó consecutivamente a Argentinos Juniors y Deportivo Morón.