La violenta reacción de Nazareno Pompei contra Pincoya en Gran Hermano Generación Dorada

En la gala del domingo en Gran Hermano Generación Dorada , durante la cena de nominados, se vivió en una escena de enorme tensión que protagonizaron el lomense Nazareno Pompei y Pincoya en el certamen de Telefe, donde no se guardaron nada.

Cuando Santiago del Moro terminó de anunciar cómo había quedado la placa final de nominados se terminó de desatar el conflicto entre los dos participantes.

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Pincoya miró a cámara y le pidió al público que votara en contra de Nazareno Pompei y que le gustaría que el exfutbolista de Los Andes fuera eliminado. Su compañero la escuchó y la increpó sin filtros.

“Ey, no te hagas la boluda, ¿le estás pidiendo a la gente que me vaya yo? Aguantátela después. Conmigo no jugás”, dijo enojadísimo. Pincoya y le dijo en la cara que eso era lo que ella quería.

"Conmigo no. No me traicionás a mí. No te hagas la loca conmigo que yo no soy estos giles", insistió el lomense en su furiosa reacción contra Pincoya.

"Conmigo no te hagas la loca que yo no soy estos giles", dijo Nazareno Pompei completamente fuera de sí dejando a sus compañeros completamente sorprendidos.

image Nazarena Pompei contra Pincoya.

Nazareno Pompei, furioso con Pincoya

En medio de la discusión intervino Yipio y lo llevó al patio, pero Nazareno Pompei seguía a los gritos: "Yo te trato bien fantasma. Sos un re fantasma. No te metas conmigo".

En ese momento, cortaron las imágenes y volvieron al estudio donde Santiago del Moro estaba inmóvil. "Se re picó chicos, yo pensé que era joda", aseguró sin terminar de entender el porqué de esa reacción desmedida. "De verdad, creí que era un chiste".

Tanto para los panelistas como para la gente en redes, la reacción fue completamente desmedida ya que Pincoya sólo pidió que lo votaran, algo que todos suelen hacer cuando hay una placa. Nazareno se enfureció y dejó a todos sorprendidos. ¿Le jugará en contra para la eliminación de este lunes?