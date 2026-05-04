Así quedó la placa definitiva de Gran Hermano Generación Dorada

Los diez jugadores que estaban en la cuerda floja en Gran Hermano Generación Dorada protagonizaron una cena de nominados, donde varios conflictos de la convivencia salieron a la luz, y luego algunos de ellos lograron salir de la placa del certamen de Telefe.

De esta forma, quedó definida la versión final de la placa que se resolverá por el voto del público en la Gala de Eliminación de este lunes por la noche.

Santiago del Moro se comunicó con los participantes cuando estaban cenando y se armó una discusión sobre quiénes son los “actores protagonistas y de reparto” en el reality, además del clásico intercambio que tienen cuando revelan cuál es el jugador que desean que sea eliminado.

El conductor de Telefe luego se comunicó con la casa y dio a conocer en vivo quiénes eran los jugadores que bajaban de la placa. La primera fue Gladys La Bomba Tucumana, que se lo dedicó a Luana Fernández, la participante de la que había pedido su eliminación en la cena.

Titi Tcherkaski zafó en segundo lugar y luego le llegó el turno a Daniela De Lucía; mientras que en tercer lugar se salvó Juan “Juanicar” Caruso, que declaró “no querer la luz de nadie” a causa de su cruce previo con Danelik Galazán. “Ella es la que se cuelga de los demás para jugar”, acusó.

Después de que realizaran la prueba semanal por el presupuesto, Franco Zunino salió de placa y finalmente quedaron los cinco nominados.

image La placa de Gran Hermano.

Quiénes quedaron en placa en Gran Hermano

De esta forma, los que siguen en placa en Gran Hermano son Danelik Galazán, Eduardo Carrera, Grecia Colmenares, Nazareno Pompei y Luana Fernández. Uno de ellos dejarán la casa luego de la Gala de Eliminación de este lunes por la noche en la pantalla de Telefe.