lunes 04 de mayo de 2026
Escribinos
4 de mayo de 2026
Todo o nada.

Así quedó la placa definitiva de Gran Hermano Generación Dorada

Santiago del Moro anunció que varios participantes bajaron de la placa y también quiénes siguen la cuerda floja en el certamen de Telefe.

Se definió la placa de Gran Hermano tras una cena picante.&nbsp;

Se definió la placa de Gran Hermano tras una cena picante. 

Los diez jugadores que estaban en la cuerda floja en Gran Hermano Generación Dorada protagonizaron una cena de nominados, donde varios conflictos de la convivencia salieron a la luz, y luego algunos de ellos lograron salir de la placa del certamen de Telefe.

De esta forma, quedó definida la versión final de la placa que se resolverá por el voto del público en la Gala de Eliminación de este lunes por la noche.

Lee además
Danelik y Luana en Gran Hermano. 
¡Qué asco!

Luana, a Denelik en Gran Hermano: "No quiero oler tu olor a cul..."
Todo mal entre Sol y Yipio
¡Ups!

El cruce Sol Abraham y Yipio en Gran Hermano: "Hay olor a pescado"
Embed

Santiago del Moro se comunicó con los participantes cuando estaban cenando y se armó una discusión sobre quiénes son los “actores protagonistas y de reparto” en el reality, además del clásico intercambio que tienen cuando revelan cuál es el jugador que desean que sea eliminado.

El conductor de Telefe luego se comunicó con la casa y dio a conocer en vivo quiénes eran los jugadores que bajaban de la placa. La primera fue Gladys La Bomba Tucumana, que se lo dedicó a Luana Fernández, la participante de la que había pedido su eliminación en la cena.

Titi Tcherkaski zafó en segundo lugar y luego le llegó el turno a Daniela De Lucía; mientras que en tercer lugar se salvó Juan “Juanicar” Caruso, que declaró “no querer la luz de nadie” a causa de su cruce previo con Danelik Galazán. “Ella es la que se cuelga de los demás para jugar”, acusó.

Después de que realizaran la prueba semanal por el presupuesto, Franco Zunino salió de placa y finalmente quedaron los cinco nominados.

image
La placa de Gran Hermano.

La placa de Gran Hermano.

Quiénes quedaron en placa en Gran Hermano

De esta forma, los que siguen en placa en Gran Hermano son Danelik Galazán, Eduardo Carrera, Grecia Colmenares, Nazareno Pompei y Luana Fernández. Uno de ellos dejarán la casa luego de la Gala de Eliminación de este lunes por la noche en la pantalla de Telefe.

Temas
Seguí leyendo

Luana, a Denelik en Gran Hermano: "No quiero oler tu olor a cul..."

El cruce Sol Abraham y Yipio en Gran Hermano: "Hay olor a pescado"

El cambio físico de la ex GH Virginia Demo tras su paso por Cuestión de Peso

La violenta reacción de Nazareno contra Pincoya en Gran Hermano

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Nazareno Pompei, furioso con Pincoya en Gran Hermano.  video
Se pudrió todo.

La violenta reacción de Nazareno contra Pincoya en Gran Hermano

Las más leídas

Te Puede Interesar

Así quedó el techo de una casa tras el incendio.
Anoche.

Incendio en Llavallol: serios daños en dos casas y tres personas hospitalizadas