El cruce Sol Abraham y Yipio en Gran Hermano: "Hay olor a pescado"

En la casa Gran Hermano Generación Dorada esta vez Sol Abraham y Yisela "Yipio" Pintos protagonizaron un fuerte cruce que terminó con desagradables y polémicos comentarios de las dos y frente a varios de los demás jugadores del certamen de Telefe.

Sol Abraham, antes de ser expulsada, encaró a su compañera Yipio, quien le respondió "estás perdida". Entonces redobló la apuesta al lanzar un desafiante: "¿A quién le ganaste?".

Es un escándalo. Las versiones de la expulsión de Sol Abraham de Gran Hermano

Sin vueltas. El fuerte testimonio de Mía, la hija de Eduardo de Gran Hermano

La respuesta de Yipio no se hizo esperar y redobló la apuesta: "Yo no le gané a nadie, reina, vos estás perdida. Tengo 38 años, y hacés comentarios de mierd…".

Estalló la discusión en Gran Hermano

En ese momento, Sol Abraham aseguró haber recibido insultos desde su llegada a la casa. La comediante uruguaya disparó una frase contundente: "Yo lo único que te dije fue 'persona de mierd…".

"Te conozco de acá, adentro de la casa", contextualizó en el marco de una convivencia que ya lleva casi tres meses dentro de la casa.

gran-hermano-yipio-exploto-contra-solange-abraham-captura-de-telefe-34JTAD6SKRAQ5FJEARJRGO52RU Polémica en Gran Hermano.

Con voz aniñada, la ex Gran Hermano 2011 tildó de "impresentable" a su compañera, asegurando que no la conocía lo suficiente para calificarla de esa manera.

Entonces Sol Abraham usó un comentario muy desagradable contra Yipio: "Hay como olor a pescado, a podrido. Un asco, casi vomito".

Y Yipio respondió: "Será que no te lavaste bien. Mucho shampoo caro, pero lavate bien aquello", lanzó mientras Sol Abraham continuaba diciendo que sentía aquel aroma.