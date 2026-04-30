El fuerte testimonio de Mía, la hija de Eduardo Carrera de Gran Hermano

La llegada de Eduardo Carrera a Gran Hermano Generación Dorada, en Telefe, también volvió poner en escena su relación con Romina Orthusteguy, a quien conoció en la edición 2003, de la que ambos fueron parte. Luego tuvieron un romance fuera de la casa.
Entrevistada por Matías Bagnato en Después de todo, en Bondi Live, Romina Orthusteguy contó cómo fue esa relación y también habló la hija de ambos.
“Abría la puerta, me agarraba y me sacaba de la casa. Me iba a hoteles familiares, me quedaba y calculaba a que él se calme para volver, no se lo contaba a nadie. Si me abría, estaba todo bien, sino, me volvía a ir”, explicó.
Juntos tuvieron a Mía, que hoy tiene 21 años, a la que él desconoció. "Cuando le conté que estaba embarazada me dijo: 'Esto me caga la carrera'", sumó Romina.
Qué dijo la hija de Eduardo de Gran Hermano
“Yo nunca lo necesité, porque ella hizo de madre, padre, todo junto. No me hizo falta. Sabía el nombre, pero no conocía su cara, no conocía su voz”, siguió.
Sobre si le preguntó a su madre, contestó: “Le habré preguntado a mis 15. Ella siempre me dijo que cualquier cosa que quiera saber, que le pregunte o si lo quería conocer, que ella me iba a acompañar, pero la verdad es que nunca me interesó”.
Matías le preguntó cómo le dice a Eduardo Carrera y Mía no dudó: “Progenitor”. Luego se refirió al momento en el que supo que iba a ingresar a Gran Hermano. “Me enteré que tengo un hermano…y conocí todo de él ahora, en la tele”.
Eduardo Carrera de Gran Hermano.
“Apenas lo veo entrar me impactó. Me quedé en shock y después me agarró mucha bronca, y después mucho dolor de que había entrado a la casa. Que se exponga, como si una parte de él no existiera. La falta de interés”, siguió la joven sobre ese instante en el que lo vio entrar al reality.
Y remarcó: "Esa falta de interés. El no nombrarme para nada. Hacer como si yo no existiera. Lo único positivo que rescato, que la estoy pasando tan mal, fue enterarme que tengo un hermano. Me gustaría conocerlo. A él no quiero conocerlo...al menos hoy, después no sé. A mí me afectó verlo y que no me nombre".