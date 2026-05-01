Acusan a Gladys La Bomba Tucumana de "buscadora de pi..." en Gran Hermano Generación Dorada

En La casa de Gran Hermano Generación Dorada se generó un momento de enorme tensión por el coqueteo entre Franco Zunino y Gladys La Bomba Tucumana , que fue una suerte de juego, y por el enojo posterior de Luana Fernández

Luana Fernández cruzó a Gladys La Bomba Tucumana en el certamen de Telefe durante una actividad acusándola de “robarle el marido”, entre otros cuestionamientos fueran de lugar.

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La cantante de cumbia después le habló a la modelo para decirle que no le gustó lo que hizo, y si bien Luana Fernández expresó que se trataba de una broma, Gladys La Bomba Tucumana le advirtió que podría reaccionar de una peor forma en otra oportunidad.

“A mí me devastó lo que me hizo esta chiquita. Jamás me sentí tan mal. Que agradezca que se encontró con una Bomba tranquila”, aseguró la cantante sobre lo ocurrido.

Franco Zunino habló a solas con Yanina Zilli, su habitual consejera. Ella fue directa con Luana Fernández, indicándole que “ya cansa” su actitud constante de tenerle celos, en especial porque ya sabe que Franco ahora está interesado en Lolo Poggio.

De todos modos, Yanina Zilli le advirtió a Franco Zunino por ser tan propenso al juego que quiere mostrar Gladys La Bomba Tucumana. “Yo igual estaría con una mujer de 60”, admitió el joven entre risas, causando también las carcajadas de su compañera.

La charla de Franco Zunino y la Gladys La Bomba Tucumana

Franco Zunino y la Gladys La Bomba Tucumana hablaron a solas en la sala de streaming. La cantante de cumbia reiteró su indignación porque Luana Fernández haya señalado que hay 40 años entre ellos para tildarla de “degenerada”.

“Ella no es nadie para decirte esas cosas. Vos sos dueño de vos y podés hacer lo que tengas ganas de hacer. Ella te tiene que dejar tranquilo para que seas libre”, le indicó la cantante al joven.

image Gladys La Bomba Tucumana, angustiada.

La cantante dialogó cara a cara con Luana y le advirtió que “es capaz de hacerle la vida imposible en la casa” pero que “prefiere disculparla porque es una nena”.

“Lo único que no te disculpo es que me trataste de buscadora de pitos cuando hace un año se me murió el amor de mi vida”, le aclaró a la modelo.