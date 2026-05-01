Lucas Angelini sostuvo: "En Temperley tenemos que recuperar la esencia positiva"

Temperley necesita volver a la victoria este domingo cuando visite a Almagro en José Ingenieros, ya que hace cuatro partidos que no puede lograr la victoria. Uno de los emblemas del equipo es Lucas Angelini, quien habló de la situación actual del equipo y como se encuentra el plantel atravesando esta seguidilla de encuentros sin triunfos.

El Gasolero acumula cuatro empates consecutivos, no puede sumar de a tres desde la séptima fecha, cuando se impuso sobre Los Andes y pretende cortar la racha en un reducto históricamente complicado como la cancha de Almagro. El equipo dirigido por Nicolás Domingo no quiere perder el tren del pelotón de arriba, por lo que buscará sumar de a tres para otra vez pelear por los primeros puestos de la tabla.

Temperley se ubica séptimo con 15 puntos, producto de 3 victorias, 6 empates y 1 derrota. Luego de los últimos cuatro empates , el Gasolero retrocedió en las posiciones y le está costando volver a ser protagonista.

A propósito, Angelini consideró que en el último partido ante Patronato "nos quedaron muchas cosas para corregir". Y apuntó: "Estamos trabajando para salir de esta seguidilla de empates. Los rivales te van estudiando, todos los partidos son distintos, pero nosotros estamos tranquilos porque nos preparamos para ganarlos siempre".

Además, sostuvo: "Tenemos que mejorar la comunicación adentro de la cancha que se refiere a ir cambiando el esquema porque uno se prepara de una manera y el rival te estudia, te quiere tapar. Esto recién arranca, perdimos solo 1 partido de los últimos 11, somos el segundo equipo menos goleado. Somos consientes que nos falta gol, pero no sólo a la hora de atacar, sino en la finalización".

En diálogo con el programa Todo por Temperley, el lateral izquierdo reconoció que "somos los primeros realistas y sabemos que tenemos que mejorar para este fin de semana". Y agregó: "No ocultamos nada de lo que estuvo a la vista, Patronato es un equipo que se armó para ascender, se prepararon para ganar como pocos equipos hacen en esta categoría de visitante. No dejan de ser uno de los rivales más grandes de la categoría".

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Próxima parada: ante Almagro en José Ingenieros

Temperley visitará este domingo desde las 15 a Almagro en José Ingenieros por la fecha número 12 de la Zona B de la Primera Nacional. Es un reducto en el cual el Gasolero no puede ganar desde el 2014, con lo cual pretende cortar esta racha negativa.

"Ahora toca ir a jugar a una cancha complicada contra Almagro que va último, pero llegan con técnico nuevo y van a querer salir a ganar. Hoy en día hay herramientas para todo, después depende de cada equipo como lo resuelve adentro del partido. Tenemos jugadores para emplear distintos sistemas. Es un llamado de atención porque hace 4 partidos que no podemos ganar, pero tampoco se perdió y en esta categoría se trata de no perder, de ganar de local y hacer las cosas prolijas porque el que lo haga así estará luchando por un lugar en Primera a fin de año", aseguró Angelini.

A su vez, precisó que Temperley debe recuperar "esa esencia positiva que nos caracterizaba". Además, profundizó: "De pensar que va a salir todo bien y de mentalizarnos que verdaderamente somos buenos y tenemos que ganar en todas las canchas. Eso lo tenemos que recuperar y no se pudo ver en las últimas fechas. En lo deportivo ya sabemos que jugamos bien, tenemos un plantel muy rico desde lo futbolístico y no tengo dudas que va a salir todo bien".

La realidad es que Temperley enfrentará a un equipo que llega último en las posiciones y que sólo ganó dos partidos sobre 10 presentaciones. "Sabemos que va a ser un partido complicado porque debuta un técnico que ya nos conoce a nosotros y a la categoría, un rival necesitado y nosotros que llegamos de 4 empates, una cancha difícil. No va a ser un partido para dejarse llevar por la tabla de posiciones porque quedó a la vista el otro día con Patronato que no podemos guiarnos por eso", destacó el ex Estudiantes de Río Cuarto.

El sentido de pertenencia que caracteriza al plantel de Temperley

El Gasolero cuenta con jugadores de trayectoria en el plantel e identificados con el club. Además de Lucas Angelini, también se encuentran Fernando Brandán, Gabriel Hauche, Gabriel Esparza, entre otros.

"Nosotros tenemos en mente que queremos llevar a Temperley a Primera haciendo un buen torneo. Hablamos con los hinchas, ellos saben que acá hay mucho sentido de pertenencia, hay mucho hincha del club y vamos a pelear por eso. Va a pasar que juguemos bien o que juguemos mal, que ganemos de local o de visitante, pero si luchamos todos por el mismo lado junto a los hinchas, cuerpo técnico, dirigentes, va a ser mucho mas fácil que si estamos por distinto andarivel", afirmó Angelini.

Por otra parte, dejó en claro que para salir de esta mini crisis no miran las redes sociales. "Si nos sentamos a leer las redes sociales los únicos que nos perjudicamos somos nosotros. Soy hincha de Temperley, quiero ganar siempre, pero es un club que toda la vida fue aguerrido. Hace muchísimo tiempo que no pasa que Temperley está puntero las 40 fechas. Jugamos en una cancha donde nos hicimos respetar toda la vida y eso a veces implica que sea mas difícil ganar los partidos", expresó.

Del mismo modo, el lateral izquierdo puso énfasis en los partidos que se vienen y recordó: "Los grandes equipos empiezan peleando el torneo desde el vestuario y en la pretemporada. Está a la vista que siempre fue así". Y concluyó: "Tenemos que prepararnos para ganar estos dos partidos porque después tenemos dos partidos de visitantes como Jujuy y Chicago que también nos vamos a preparar para ganar seguramente. Este domingo también queremos hacer historia para ganar después de tanto tiempo en esa cancha. Nos estamos preparando para eso".