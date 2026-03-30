Lucas Angelini, picante tras la victoria de Temperley en el clásico: "Ganó el más grande del sur"

El festejo de Temperley en el clásico del sur.

La fiesta para Temperley será interminable y la dedazón para Los Andes no tiene consuelo. Es que ganar un partido como se ganó, ya quedó grabado en las retinas de los más fanáticos. Sin dudas, el Gasolero vivirá una semana de ensueño y en el Milrayitas será todo incertidumbre luego de un golpazo inesperado.

Durante los festejos en el Alfredo Beranger , varios protagonistas del clásico dejaron sus sensaciones. Entre ellos, Lucas Angelini fue uno de los que picanteó al clásico rival y mostró su felicidad por el logro conseguido.

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En medio de los festejos en el Alfredo Beranger , uno de los referentes del Gasolero alzó la voz y le puso pimienta al clásico. Lucas Angelini , fiel a su estilo, aprovechó el momento y disparó: "Ganó el más grande del sur, así se vivió y nos preparamos para eso".

A su vez, el lateral izquierdo del Gasolero, posteó en su cuenta de X: "Oídos sordos y ojos ciegos. Con mucha humildad y trabajo. Todos junTos".

De esta manera, Angelini se puso en la piel del hincha de Temperley que volvió a festejar el clásico ante Los Andes en el Gallardón después de 16 años.

Embed Oídos sordos y ojos ciegos. Con mucha humildad y trabajo. Todos junTos pic.twitter.com/5R9SFqvYzs — Lucas Angelini (@LucasAngelini) March 30, 2026

Más jugadores de Temperley se sumaron a los festejos

Asimismo y para que la fiesta sea completa, el resto de los jugadores de Temperley deliraron en el campo de juego junto a los hinchas que celebraban en el césped del Alfredo Beranger.

El héroe de la tarde del domingo fue Fernando Brandán, quien sostuvo: "Es lo que tiene este club que tanto enamora a los que vinimos y a los chicos que recien llegan. Esto es una familia y es hermoso lo que se vive".

Además, Gabriel Hauche consideró que este clásico "no define nada", pero es un "envión anímico muy importante para nosotros". Mientras que Franco Benítez, uno de los chicos surgidos de la cantera señaló: "Ganarlo así es una locura".