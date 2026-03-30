lunes 30 de marzo de 2026
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30 de marzo de 2026
Inflación.

Crisis económica: advierten aumentos de 40% en roscas y huevos de pascua

Una rosca costará entre $15.000 y $20.000, mientras que un huevo de pascua chico se ubicará entre $8.000 y $10.000.

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De acuerdo con las estimaciones del sector, una rosca de Pascua costará entre $15.000 y $20.000, mientras que un huevo de chocolate chico se ubicará entre $8.000 y $10.000, valores que, advierten, quedarán fuera del alcance de muchas familias.

Desde la entidad señalaron que el escenario anticipa una nueva caída en las ventas, en línea con la retracción del consumo que se viene observando en los últimos meses.

“Este año va a ser peor que el anterior”, afirmó Martin Pinto, referente de CIPAN y presidente del Centro de Panaderos de Merlo, quien explicó que el aumento sostenido de los insumos complica cada vez más la posibilidad de ofrecer precios accesibles en una fecha clave para el sector.

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