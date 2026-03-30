Crisis económica: advierten aumentos de 40% en roscas y huevos de pascua.

La crisis económica marca el ritmo, incluso en los rituales festivos. La Camara de Industriales Panaderos bonaerenses advirtió que las próximas Pascuas estarán marcadas por fuertes subas en los productos tradicionales.

Según un relevamiento realizado junto al equipo económico de CIPAN, los costos de elaboración de roscas y huevos de pascuas aumentaron entre 35% y 40% respecto de 2025, una suba que se trasladará directamente a los precios al público.

Los costos de los huevos de Pascua De acuerdo con las estimaciones del sector, una rosca de Pascua costará entre $15.000 y $20.000, mientras que un huevo de chocolate chico se ubicará entre $8.000 y $10.000, valores que, advierten, quedarán fuera del alcance de muchas familias.

Desde la entidad señalaron que el escenario anticipa una nueva caída en las ventas, en línea con la retracción del consumo que se viene observando en los últimos meses.

“Este año va a ser peor que el anterior”, afirmó Martin Pinto, referente de CIPAN y presidente del Centro de Panaderos de Merlo, quien explicó que el aumento sostenido de los insumos complica cada vez más la posibilidad de ofrecer precios accesibles en una fecha clave para el sector.

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