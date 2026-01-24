Sofía Gonet se lució con unos "huevos icónicos" en MasterChef Celebrity

Sofía Gonet , más conocida como “La Reini”, prometió y cumplió con unos “huevos icónicos”, en base a una receta escocesa, un plato la llevó a ganar por primera vez una medalla dorada en Masterchef Celebrity tras la devolución del jurado.

Siguiendo la consigna de la noche escocesa en la jornada de beneficios, Sofía Gonet hizo sus huevos escoceses y los acompañó con una ensalada caliente de repollo, manzana y vino con una vinagreta de whisky.

Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui se rindieron ante el plato de “La Reini” en MasterChef Celebrity ya desde el momento del corte que dejó ver a la yema en su punto justo.

“Esa compota de repollo tirando a chucrut está maravillosa, tira más a alemana pero queda muy bien con los scottish eggs, me siento como en Edimburgo”, le reveló Germán a Sofi Gonet.

Martitegui igual tuvo su reparo con la vinagreta. “Me pareció una chanchada cómo la tiraste por arriba, capaz te pusiste nerviosa, y a la manzana le faltó cocción”, agregó el chef.

De Santis le aseguró a Gonet que “fue muy inteligente de su parte” todo el trabajo que metió en la cocina últimamete. “Te transformaste en una maestra de los sabores”, le indicó Betular.

image Sofía Gonet en MasterChef Celebrity.

Sofía Gonet comentó en la entrevista que confiaba en que le iba a ir bien porque la ensalada era una receta que le enseñó su abuela. El jurado la llamó para darle nada más y nada menos que la medalla dorada. La plateada se la quedó Susana Roccasalvo en MasterChef Celebrity.

“Es la segunda vez que ganó algo. La primera fue una entrada a Mundo Marino en el Club Bomberitos de Lomas del Mirador”, comentó con humor.