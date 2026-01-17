Vero Lozano contra Sofía Gonet: "La quiero agarrar a la pendeja"

“Cuando estuvo en el diván, yo la verdad que no me di cuenta que la estaba pasando mal y después se ve que estaba del orto, que la había pasado mal, que esperaba otra cosa”, le dijo a Intrusos, en América TV.
"Yo no los escuché los gritos, pero en teoría sí, no sé si le gritó a un productor o a su representante. Estaba enojada, sí", reconoció la conductora sobre lo ocurrido.
La aclaración de Vero Lozano sobre el enojo de Sofía Gonet
Vero Lozano aclaró que nunca quisieron incomodarla de manera intencional: “No hacemos emboscadas, si sos una persona de los medios, sabés que te vamos a preguntar, venía a hablar de MasterChef o de Homero, no iba a hablar de física cuántica ni del Conicet. La verdad es que no estaba midiendo y decidimos levantar la nota”.
La conductora remarcó que no habló con Sofía Gonet luego de la entrevista que le hizo en su programa y fue muy picante con la popular influencer.
“No hablé con ella, la quiero agarrar a la pendeja. Ella se fue y todo bien, pero si tiene ovarios que me diga todo eso en la cara porque sino es re careta entonces. Me dijo ‘qué divina, qué lindo tu perrito'”, cerró Vero Lozano.