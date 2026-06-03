miércoles 03 de junio de 2026
Escribinos
3 de junio de 2026
Polémica.

Mató a su pareja a puñaladas, pero le dieron arresto domiciliario y estará en su casa hasta el juicio

Seguirá imputada por “homicidio agravado por el vínculo”. No obstante, la Justicia le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria hasta que sea juzgado.

El crimen a puñaladas es investigado por la UFI 1 de Lomas de Zamora.

El crimen a puñaladas es investigado por la UFI 1 de Lomas de Zamora.

La Justicia de Lomas de Zamora dictó la prisión preventiva de Verónica Giménez, la mujer de 51 años acusada de asesinar a puñaladas a su pareja, Emiliano Ezequiel Rios, de 36, durante una violenta discusión ocurrida en Villa Albertina. Sin embargo, cumplirá arresto domiciliario hasta el juicio.

Fuentes judiciales informaron a La Unión, que la medida fue dispuesta el pasado martes. La causa continúa en manos de la UFI 1 de Lomas, bajo la carátula de “homicidio agravado por el vínculo”, delito que contempla la pena de prisión perpetua.

Lee además
Laura Rivero fue asesinada junto a su hijo, Thiago.
Aniversario.

Siete años del doble crimen de Laura y Thiago, madre e hizo asesinados a puñaladas en Parque Barón
Juan Maximiliano Molina, el hombre asesinado en Parque Barón.
Giro en la causa.

Excarcelaron a la mujer que mató a puñaladas a su pareja en Parque Barón

Durante la indagatoria, Giménez optó por no declarar ante la fiscalía luego de entregarse voluntariamente. La decisión de guardar silencio no implica una admisión de culpabilidad, aunque posterga la posibilidad de conocer su versión sobre el hecho ocurrido el jueves pasado en una vivienda ubicada sobre la calle Espronceda al 100.

Luego del episodio, la mujer permaneció prófuga durante varias horas hasta regresar a su domicilio. De acuerdo con las primeras versiones, fueron sus propios hijos quienes alertaron a la Policía sobre su presencia y su intención de entregarse.

El crimen de Emiliano Ezequiel Ríos

Según la reconstrucción preliminar incorporada al expediente, el crimen se produjo en medio de una pelea de pareja. Testimonios recolectados por los investigadores señalan que, antes del ataque fatal, Ríos habría agredido a la acusada con una botella rota.

Tras resultar herido, el hombre fue trasladado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Fiorito, donde falleció poco después a raíz de la gravedad de las lesiones sufridas.

Temas
Seguí leyendo

Siete años del doble crimen de Laura y Thiago, madre e hizo asesinados a puñaladas en Parque Barón

Excarcelaron a la mujer que mató a puñaladas a su pareja en Parque Barón

Condenaron a 10 años a un jubilado asesino que mató a puñaladas a su patrón en Budge

Mató a su vecino a puñaladas y lo condenaron a 12 años de prisión

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Noelia Rivero, la mujer asesinada a puñaladas por su pareja en Temperley.
Asesinada por su pareja.

"Quería ser mamá": el desgarrador mensaje del hermano de Noelia Rivero tras el femicidio

Las más leídas

Te Puede Interesar

Alejandra Majluf, en Gran Hermano.  video
Unas fichas.

Quién es Alejandra Majluf, la nueva participante de Gran Hermano