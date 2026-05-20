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20 de mayo de 2026
Crimen.

Condenaron a 10 años a un jubilado asesino que mató a puñaladas a su patrón en Ingeniero Budge

Ceferino Santos Espíndola, de 72 años, estuvo seis meses prófugo y fue atrapado cuando su hija cobraba su jubilación en un banco.

El jubilado asesino fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Lomas de Zamora.

El jubilado asesino fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Lomas de Zamora.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Lomas de Zamora condenó a 10 años de prisión a un jubilado detenido en julio del 2025 por el crimen de su empleador, luego de estar seis meses prófugo por el crimen de su empleador, asesinado a puñaladas en Ingeniero Budge.

Se trata de un hombre identificado como Ceferino Santos Espíndola, de 72 años, declarado culpable de "homicidio simple" por la mortal agresión cometida en contra de Oscar Carabajal, de 61.

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El ataque se produjo el 22 de enero del año pasado, a las 21.30, en el domicilio de la víctima ubicado en la calle Figueroa al 1900. Espíndola -que se desempeñaba como casero- apuñaló a Carabajal en el hombro, el estómago y el pecho sin que mediara motivo aparente, según consta en la causa.

Carabajal fue trasladado al Hospital Gandulfo y recibió el alta al día siguiente. Sin embargo, al presentarse en la Comisaría 10ª para radicar la denuncia, sufrió una descompensación por hemorragias internas. Murió el 22 de febrero, un mes después del ataque.

El jubilado asesino estuvo seis meses prófugo

Tras el fallecimiento, la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del fiscal Nicolás Espejo. Espíndola se dio a la fuga y permaneció oculto durante casi seis meses.

El quiebre llegó cuando el Departamento de Homicidios de la Policía Bonaerense detectó que el prófugo debía cobrar su jubilación a través de una apoderada: su propia hija.

A partir del 18 de julio de 2025, los investigadores montaron un operativo de vigilancia en las inmediaciones de la entidad bancaria. Días después, un Volkswagen Gol Country se detuvo frente al local con varios ocupantes. Al inspeccionar el vehículo, los efectivos confirmaron la presencia de Espíndola y lo detuvieron en el acto.

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