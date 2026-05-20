Por trabajos de emergencia, podría faltar agua en Banfield y Temperley

AySA, con trabajos de emergencia en Banfield y Temperley,

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que se encuentra realizando trabajos de emergencia en localidades de Banfield y Temperley, en Lomas de Zamora, por lo que podría afectar el normal funcionamiento del servicio de agua durante la jornada de este miércoles, hasta las 18.

La zona afectada es la comprendida entre las calles: Lynch, Donato Alvarez, Revolución de Temperley, Avenida República Argentina y 30 de Septiembre.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los Usuario/as que podrán comunicarse al 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas o en los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial, Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24hs.

Los usuario/as que no se vean afectados por los trabajos, pero necesitan realizar otro tipo de reclamos, recomendamos usar los canales de atención autogestionada: Whatsapp: 11-5984-5794, o por el chat-bot en el sitio web http://www.aysa.com.ar durante las 24 horas.

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