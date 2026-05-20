Teatro, tango y olla popular: así será el Festival de la Asamblea Vecinal de Temperley.

La Asamblea Vecinal de Temperley difundió la programación completa del festival solidario que realizará este lunes 25 de mayo en la Plaza Espora, frente a la estación de Temperley . La jornada arrancará desde las 13 con una olla popular y continuará durante toda la tarde con música, teatro, tango y actividades para toda la familia.

Desde el espacio vecinal e independiente señalaron que el festival busca “generar un espacio de encuentro, expresión y solidaridad” en un contexto social complejo. Además, informaron que durante toda la jornada se recibirán alimentos no perecederos para colaborar con personas en situación de vulnerabilidad.

Para apoyar. La Asamblea Vecinal de Temperley hará su primer festival solidario en la Plaza Espora

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La Asamblea viene realizando acciones vecinales organizadas para rechazar la reforma laboral, la ley de glaciares y conmemorar a las víctimas de la última dictadura militar (en el marco del último 24 de marzo).

"El festival buscará “generar un espacio de encuentro, expresión y solidaridad” en un contexto social complejo".

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La conducción del encuentro estará a cargo de la reconocida artista Lucrecia Vichenza y el cronograma comenzará a las 14 con la presentación de Negro Moreno y la participación del colectivo Temperley Tiene Memoria. Más tarde, a las 15, habrá una intervención del grupo teatral Fueguitos del Sur y una clase abierta de tango.

Desde las 16 subirán al escenario el Dúo Charles-Casazza y el espacio Discas en Lucha. Luego, a las 17, será el turno de la Banda E’ Pueblo “La Gonzalez” junto a Jubilados Insurgentes.

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El cierre artístico empezará a las 17.45 con Teatro Fuerza Mayor y la participación de la Coordinadora por lxs Presxs Políticxs, mientras que a las 18.30 tocará Alfredo La Fuente Banda.

El evento será en la Plaza Espora, lugar donde la asamblea se reúne habitualmente todos los miércoles. La actividad será abierta y gratuita para toda la comunidad.

Una asamblea con fuerte compromiso social y político

La Asamblea viene realizando acciones vecinales organizadas para rechazar la reforma laboral, la ley de glaciares y conmemorar a las víctimas de la última dictadura militar (en el marco del último 24 de marzo). Por eso se hicieron intervenciones en la estación Temperley en apoyo a las Madres de Plaza de Mayo y ruidazos en las calles. Recientemente movilizaron desde la estación de Temperley a la Marcha Federal Universitaria.