miércoles 20 de mayo de 2026
Escribinos
20 de mayo de 2026
gratis, el 25.

Teatro, tango y olla popular: así será el Festival de la Asamblea Vecinal de Temperley

El espacio independiente hará su primer festival abierto a la comunidad en la Plaza Espora. Participarán decenas de artistas.

Teatro, tango y olla popular: así será el Festival de la Asamblea Vecinal de Temperley.

Teatro, tango y olla popular: así será el Festival de la Asamblea Vecinal de Temperley.

Desde el espacio vecinal e independiente señalaron que el festival busca “generar un espacio de encuentro, expresión y solidaridad” en un contexto social complejo. Además, informaron que durante toda la jornada se recibirán alimentos no perecederos para colaborar con personas en situación de vulnerabilidad.

Lee además
Desesperado pedido de ayuda de una vecina de Temperley.
Riesgo de vida.

Desguace de PAMI: el pedido desesperado de una vecina de Temperley
La Asamblea Vecinal de Temperley hará su primer festival solidario en la Plaza Espora.
Para apoyar.

La Asamblea Vecinal de Temperley hará su primer festival solidario en la Plaza Espora
Llenaron de pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo el puente de la estación de Temperley
"El festival buscar&aacute; &ldquo;generar un espacio de encuentro, expresi&oacute;n y solidaridad&rdquo; en un contexto social complejo".

"El festival buscará “generar un espacio de encuentro, expresión y solidaridad” en un contexto social complejo".

pañuelos en la estación de Temperley.
La Asamblea viene realizando acciones vecinales organizadas para rechazar la reforma laboral, la ley de glaciares y conmemorar a las v&iacute;ctimas de la &uacute;ltima dictadura militar (en el marco del &uacute;ltimo 24 de marzo).

La Asamblea viene realizando acciones vecinales organizadas para rechazar la reforma laboral, la ley de glaciares y conmemorar a las víctimas de la última dictadura militar (en el marco del último 24 de marzo).

Un festival para todos los gustos

La conducción del encuentro estará a cargo de la reconocida artista Lucrecia Vichenza y el cronograma comenzará a las 14 con la presentación de Negro Moreno y la participación del colectivo Temperley Tiene Memoria. Más tarde, a las 15, habrá una intervención del grupo teatral Fueguitos del Sur y una clase abierta de tango.

Desde las 16 subirán al escenario el Dúo Charles-Casazza y el espacio Discas en Lucha. Luego, a las 17, será el turno de la Banda E’ Pueblo “La Gonzalez” junto a Jubilados Insurgentes.

El cierre artístico empezará a las 17.45 con Teatro Fuerza Mayor y la participación de la Coordinadora por lxs Presxs Políticxs, mientras que a las 18.30 tocará Alfredo La Fuente Banda.

El evento será en la Plaza Espora, lugar donde la asamblea se reúne habitualmente todos los miércoles. La actividad será abierta y gratuita para toda la comunidad.

Una asamblea con fuerte compromiso social y político

La Asamblea viene realizando acciones vecinales organizadas para rechazar la reforma laboral, la ley de glaciares y conmemorar a las víctimas de la última dictadura militar (en el marco del último 24 de marzo). Por eso se hicieron intervenciones en la estación Temperley en apoyo a las Madres de Plaza de Mayo y ruidazos en las calles. Recientemente movilizaron desde la estación de Temperley a la Marcha Federal Universitaria.

Temas
Seguí leyendo

Desguace de PAMI: el pedido desesperado de una vecina de Temperley

La Asamblea Vecinal de Temperley hará su primer festival solidario en la Plaza Espora

Qué se sabe de la pareja que murió atropellada por el tren en Lomas

Las increíbles imágenes de la Luna sobre Lomas y el eclipse que se acerca

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Newells quiere a Abraham y Banfield espera una oferta formal
Desde Rosario.

Newell's quiere a Abraham y Banfield espera una oferta formal