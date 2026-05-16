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La Asamblea Vecinal de Temperley hará su primer festival solidario en la Plaza Espora

Será el próximo lunes 25 de mayo frente a la estación de Temperley con actividades culturales, feria de emprendedores, música en vivo y una olla popular.

La Asamblea Vecinal de Temperley hará su primer festival solidario en la Plaza Espora.

La Asamblea Vecinal de Temperley hará su primer festival solidario en la Plaza Espora.

La jornada comenzará a las 14 y contará con la participación de diferentes organizaciones sociales y espacios culturales de la región. La propuesta es impulsada junto al colectivo “Temperley Tiene Memoria”, que además llevará adelante una feria de emprendedorxs.

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Según difundieron desde la organización, durante el encuentro habrá una olla popular en colaboración con el espacio Humanizar la Calle, además de muestras fotográficas, intervenciones teatrales y recitales de artistas locales.

También participarán agrupaciones como Discas en Lucha, Jubilados Insurgentes y la Coordinadora por lxs Presxs Políticxs, entre otros colectivos sociales y territoriales.

Desde la Asamblea Vecinal de Temperley señalaron que el festival busca “generar un espacio de encuentro, expresión y solidaridad” en un contexto social complejo. Además, informaron que durante toda la jornada se recibirán alimentos no perecederos para colaborar con personas en situación de vulnerabilidad.

El evento será en la Plaza Espora, lugar donde la asamblea se reúne habitualmente todos los miércoles. La actividad será abierta y gratuita para toda la comunidad.

Una asamblea con fuerte compromiso social y político

La Asamblea viene realizando acciones vecinales organizadas para rechazar la reforma laboral, la ley de glaciares y conmemorar a las víctimas de la última dictadura militar (en el marco del último 24 de marzo). Por eso se hicieron intervenciones en la estación Temperley en apoyo a las Madres de Plaza de Mayo y ruidazos en las calles. Recientemente movilizaron desde la estación de Temperley a la Marcha Federal Universitaria.

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