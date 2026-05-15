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15 de mayo de 2026
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Jamiroquai regresa Argentina: cuándo salen a la venta las entradas y cuánto cuestan

Jamiroquai vuelve a la Argentina a casi una década de su última visita en una escala que hará con show en el Hipódromo de San Isidro.

Jamiroquai, en Argentina.&nbsp;

Jamiroquai, en Argentina. 

A casi una década de su última visita a la Argentina y tras siete años de ausencia en los escenarios de la región, Jamiroquai confirma su esperado desembarco en Buenos Aires. La cita será el 17 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro

El show internacional de la legendaria banda de rock y soul, producido por DF Entertainment, se instala como uno de los eventos internacionales más importantes de este 2026.

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Este año conmemoran 30 años del lanzamiento de "Virtual Insanity", el disco los catapultó a la fama, y marca el regreso de Jamiroquai al estudio tras casi una década de silencio.

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Jamiroquai, en Argentina.

Jamiroquai, en Argentina.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Jamiroquai

Los tickets para vivir el regreso de los Jamiroquai estarán disponibles únicamente a través de allaccess.com.ar, y contarán con una preventa para clientes de Banco Patagonia VISA.

La venta habilitada desde el lunes a las 10 y donde se podrá adquirir los tickets en hasta 6 cuotas sin interés y con 10% off si la compra es con Patagonia Débito VISA. Mientras que la venta general comenzará el martes a las 10 y estará disponible para todos los medios de pago.

Precios y ubicaciones

Vip: $320.000 + SC

Platea 1: $250.000 + SC

Platea 2 - $170.000 + SC

Campo delantero: $190.000 + SC

Campo general: $95.000 + SC

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