Cultura, ambiente y memoria: más propuestas en Lomas para disfrutar del finde

Los espacios públicos de Lomas se llenan de propuestas para las familias.

Música, literatura, juegos, talleres y ferias. En espacios públicos de Lomas de Zamora , este fin de semana habrá diferentes actividades gratuitas para los vecinos.

El sábado, desde las 14, realizarán un festival de rock y memoria a 39 años de la Masacre de Budge . En la esquina de las calles Guaminí y Figueredo van a tocar las bandas Tensión en Llamas, Pool y 3 Virtudes, Malvivientes y Carlo Mono. También ofrecerán una merienda con mate cocido y tortas fritas.

Gran valor literario. La escritora Cecilia Santoro presenta un recorrido por la historia de los pueblos originarios

El encuentro lo organizan familiares, amigos y vecinos del barrio para recordar a Agustín "El Negro" Olivera, Oscar Aredes y Roberto "Willy" Argañaraz , quienes fueron asesinados por la Policía Bonaerense en un crimen donde por primera vez se usó el término gatillo fácil y marcó un precedente en la lucha contra la violencia institucional .

Este sábado, también desde las 14, en el Parque Finky de Turdera habrá un Festival de Ambiente y Mujeres organizado por el Municipio. En el predio de San Basilio 771 llevarán a cabo varias propuestas como un taller de alimentación saludable, entrega de kits de semillas, un homenaje a Kita Gorbán, feria de emprendedores, paseo ambiental y un espectáculo cultural a modo de cierre.

Cultura en las Plazas tendrá un encuentro en Albertina

Cultura en las Plazas es un ciclo organizado por el Municipio de Lomas para que vecinos y familias disfruten de una tarde al aire libre con actividades gratuitas. Este domingo será el turno de Albertina.

A las 15 comenzará la jornada en el Centro Recreativo Evita, ubicado sobre las calles Atenas y Montiel. Allí estará la Biblioteca Móvil del programa Lomas Lee en Comunidad con una selección de libros para infancias de múltiples autores y rondas de lectura.

También habrá una feria del libro, shows de artistas locales, feria de emprendedores, artes plásticas, juegos de mesa y cooperativos, un espacio para jóvenes, propuestas ambientales y un stand de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades.