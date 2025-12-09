"Kita" Gorban cumpliría 94 años: su militancia por la soberanía alimentaria y su vínculo con Lomas.

Se trató de una de las figuras intelectuales más importantes, incluso llegó a trabajar con personalidades destacadas como Ramón Carrillo (primer ministro de Salud en Argentina), en un plan de alimentación para los hospitales del país, y junto al médico René Favaloro.

Gorban nació el 9 de diciembre de 1931 en Ceres, provincia de Santa Fe. Se formó como dietista en 1951, desde ese entonces trazó un camino profesional y político que transformó la nutrición en una herramienta de justicia social. Trabajó en el Sanatorio Güemes, junto al doctor René Favaloro, y su rol como Jefa de Alimentación en hospitales públicos, la posicionaron como una voz experta en políticas alimentarias.

Pero su formación excedió lo técnico. Ella fue una "militante incansable", sobreviviente de la última dictadura militar y que "convirtió el dolor en acción colectiva". En 1996, representó a Argentina en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación convocada por la FAO, donde abrazó el concepto de Soberanía Alimentaria como bandera de lucha.

Unos 20 años después, fue parte del debate por el derecho a la alimentación frente al Tribunal Internacional de La Haya. En 2003 fundó la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Ella formó generaciones de profesionales con una mirada crítica sobre el sistema alimentarios. Su enfoque integró saberes científicos, populares y políticos, denunciando la concentración del mercado, el avance de los transgénicos y la mercantilización de la comida.

También fue autora de numerosos artículos, conferencista internacional y asesora de movimientos campesinos, cooperativas y organizaciones sociales. Además, alzó su voz en defensa de los comedores escolares, las huertas comunitarias, los mercados populares y toda iniciativa que pusiera en el centro la dignidad alimentaria.

Entre las múltiples distinciones, Miryam recibió el título de Doctora Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de La Plata. En 2020, fue declarada Personalidad Destacada de los Derechos Humanos por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.

Su paso por Lomas de Zamora y el vínculo con el folklore

Miryam comenzó a tener una estrecha relación con el poeta, letrista, escritor y locutor mendocino Armando Tejada Gómez, un vínculo emparentado mediante su esposo Luis (quien era su médico). "Con Armando abrimos, en 1963, el Ateneo Popular de Cultura de Lomas, un espacio que supo funcionar en Fonrouge 71 hasta 1976, cuando el inicio de la dictadura militar hizo que sea imposible seguir con las actividades", rememoró Miryam.

Para ese entonces, Armando ya había compuesto distintas canciones con el compositor musical y guitarrista Oscar Matus (también mendocino), quien luego fue esposo de Mercedes Sosa.

"Todos ellos solían venir a mi casa en Banfield, no solo porque Luis era su médico clínico, sino porque éramos amigos. Hasta se armaban juntadas con comidas exquisitas y palladas interminables", admitió en una entrevista brindada a este medio.