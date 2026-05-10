Andrea Politti, Carna y un gran elenco son unos "HDP"

Sale a escena “HDP Hijos de primera La batalla es familiar” , con las actuaciones de Andrea Politti, Jorge Carna Crivelli, Laura Cymer, Nacho Tosselli y Macarena Suárez y el debut en teatro de Martino Zaidelis , director de películas como “La extorsión”, “Campamento de mamá” y “Re loca”.

La obra de teatro de presenta a partir del 14 de mayo en Politeama , con autoría de Guillermo Camblor y con la producción de Juan José Campanella. La puesta tendrá funciones los jueves a las 20, los viernes y sábados a las 21,30 y los domingos a las 19,30.

En esta obra se teatro se narra la desesperada carrera de una familia por ocultar que repartieron la herencia de su padre, quien milagrosamente mejora de salud

Cuando creen que su padre está por morir, tres hijos y su actual esposa venden todo y se reparten la herencia antes de tiempo. El problema es que el hombre mejora. Y rápido.

Con los compradores en camino y demasiadas cosas para ocultar, la familia entra en una carrera desquiciada por tapar lo imposible, convencidos de que, si no encuentran una salida, van a terminar todos presos y sin un mango. Hasta que la codicia nos separe.