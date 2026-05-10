Sergio Ortíz valoró el empate de Los Andes con Morón: "Es un punto que sirve"

Sergio Ortíz se transformó en uno de los líderes del mediocampo de Los Andes.

Los Andes se trajo un punto valioso del Nuevo Francisco Urbano tras igualar 0-0 ante el puntero, Deportivo Morón . En un partido trabado y con pocas chances claras, la figura de Sergio "Melli" Ortiz emergió para darle equilibrio y juego al equipo de Leonardo Lemos en la Primera Nacional.

Al finalizar el duelo, el mediocampista analizó el rendimiento del Milrayitas y se mostró optimista de cara a lo que viene."Vinimos a una cancha complicada contra el líder del torneo y por momentos fuimos superiores. Nos vamos con la sensación de que podríamos habernos llevado algo más, pero el empate suma por el contexto y el rival", expresó Ortiz, quien se ha convertido en una pieza inamovible en el esquema titular.

Una vieja rivalidad. Los Andes y Deportivo Morón: un duelo con aroma a clásico

Sergio Ortíz , clave en la recuperación y en la distribución, resaltó la actitud del plantel para no achicarse en el Oeste: "La idea siempre fue ser protagonistas. Demostramos que estamos para pelear de igual a igual ante cualquiera. El equipo tiene una identidad clara y eso se vio hoy, especialmente en el segundo tiempo cuando ganamos la mitad de la cancha".

Sobre la jugada del gol anulado a Camilo Viganoni, el volante prefirió no entrar en polémicas, aunque reconoció que esa acción pudo haber cambiado el destino del partido: "Fue una lástima porque era el premio a lo que estábamos haciendo. Pero nos quedamos con el esfuerzo de todos y el arco en cero, que siempre es importante".

El mediocampista que llegó a Los Andes a préstamo desde Independiente para esta temporada, se convirtió en uno de los baluartes de la mitad de la cancha en el Milrayitas. Junto a Gabriel Cañete, Matías González y Alex Valdez Chamorro, conforman el mediocampo de Los Andes que se va afianzando partido tras partido.

sergio ortiz los andes Sergio Ortíz se transformó en uno de los líderes del mediocampo de Los Andes.

Lo que viene para Los Andes

Con este resultado, el conjunto de Lomas de Zamora acumula 18 unidades y se mantiene en la tercera posición de la Zona A, siguiendo de cerca los pasos de Deportivo Morón y Colón de Santa Fe, que están por encima en las posiciones.

"Ahora ya pensamos en el próximo partido. En casa tenemos que hacernos fuertes y validar este punto", concluyó el ex Independiente, palpitando lo que será el choque ante Godoy Cruz el próximo sábado desde las 15 en el Eduardo Gallardón.

Serán fechas cruciales para Los Andes en la Primera Nacional, ya que el equipo está en plena levantada. Luego de recibir a Godoy Cruz, el conjunto lomense volverá a ser local ante Racing de Córdoba y después visitará a All Boys en Floresta.